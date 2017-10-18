Митингующие в Киеве планируют провести в среду несколько "атакующих действий"

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Митингующие у здания парламента Украины намерены перейти в течение дня к активным действия". Об этом заявил один из организаторов протестов, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко.
"Сегодня ожидается несколько атакующих, я надеюсь, во благо народа, действий", - сказал он, собрав вокруг себя облаченных в черную форму участников так называемого добровольческого батальона "Донбасс".
По сообщению агентства "Укринформ", депутат также пообещал, что в палаточном городке будет организован "мобилизационный пункт". Там, по его словам, будут постоянно находиться представители батальона и "защищать гражданских".
Его коллега по фракции Егор Соболев в свою очередь заявил, что вечером участники протеста "придут" к президенту страны Петру Порошенко, чтобы напомнить ему о своих требованиях.
В настоящее время перед зданием парламента (в основном в Мариинском парке, а также на проезжей части улицы Грушевского) установлены десятки военных и гражданских палаток, над некоторыми виднеется партийная символика, а также обозначены регионы, которые представляют протестующие.
Рядом расположилась полевая кухня, а весь периметр пешеходной зоны у здания Рады плотно охраняется силовиками. Со вчерашнего дня здесь установлены рамки металлоискателя, полиция проводит выборочный осмотр личных вещей граждан.
Пока, по данным полиции, никаких правонарушений не зафиксировано.