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Минфин США: фондовый рынок страны упадет, если не будет принята налоговая реформа

Международная панорама
18 октября, 17:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

Стивен Мнучин отметил, что рынок показывает положительную динамику только из-за высоких ожиданий по налоговым льготам

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Резкое падение ожидает американский фондовый рынок, если не будет принята налоговая реформа президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в опубликованном в среду интервью газете Politico.

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"Нет никаких сомнений в том, что рост на фондовом рынке обусловлен достаточно высокими ожиданиями принятия налоговых льгот и налоговой реформы, - отметил глава ведомства. - Пока реформа продолжается, рынок будет расти вслед за этим процессом. Но, нет никаких сомнений, что если у нас ничего не выйдет [провести налоговую реформу], то мы все станем свидетелями значительного падения этих доходов".

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов во вторник на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 23 тыс. пунктов. В 11:08 по местному времени (18:08 мск) Dow Jones достиг уровня в 23002,2 пункта, что стало историческим максимумом.

Трамп 27 сентября представил в Индианаполисе (штат Индиана) реформу, предполагающую, в частности, уменьшение корпоративного налога с 35% до 20%. Кроме того, в числе инициатив - ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы - от 10% до 39,6%. Вместо них предполагается ввести три ступени - 12%, 25% и 35%. При этом за Конгрессом США может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Во время предвыборной гонки Трамп, который являлся кандидатом от республиканцев, не раз обещал, став президентом, значительно снизить налоги. Он, в частности, заявлял о готовности уменьшить корпоративный налог до 15%. Во время предвыборной кампании политик также выступал за то, чтобы зафиксировать верхнюю планку подоходного налога на уровне 25%. Эти меры, как утверждал тогда он, позволят американской экономике расти на 3-6% в год.

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