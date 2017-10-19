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Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета

Международная панорама
19 октября, 7:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

Бывший президент США таким образом заказывал чай для гостей, сообщил владелец холдинга Virgin Group

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы заказывать чай для гостей.

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Об этом рассказал в своей автобиографической книге британский миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.

"Мы стояли и уже собирались уходить, когда я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил, что я смотрю в ту сторону и сказал: "Раньше их [такие кнопки] использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей", - рассказал Брэнсон в книге под названием "Обретая мою невинность" (Finding my Virginity). Выдержки из нее привело в среду издание Washington Examiner.

Дискуссии вокруг красной кнопки на рабочем столе главы государства в США возникают уже не впервые. В апреле агентство Associated Press сообщало, что Трамп использует этот механизм для заказа Coca-Cola.

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