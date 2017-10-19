Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы заказывать чай для гостей.
Об этом рассказал в своей автобиографической книге британский миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.
"Мы стояли и уже собирались уходить, когда я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил, что я смотрю в ту сторону и сказал: "Раньше их [такие кнопки] использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей", - рассказал Брэнсон в книге под названием "Обретая мою невинность" (Finding my Virginity). Выдержки из нее привело в среду издание Washington Examiner.
Дискуссии вокруг красной кнопки на рабочем столе главы государства в США возникают уже не впервые. В апреле агентство Associated Press сообщало, что Трамп использует этот механизм для заказа Coca-Cola.