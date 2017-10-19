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В Новой Зеландии произошла смена власти

Международная панорама
19 октября, 9:09 UTC+3

Новое правительство сформируют лейбористы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Лейбористская партия Новой Зеландии, находившаяся последние девять лет в оппозиции, возвращается к власти и сформирует новое коалиционное правительство. Об этом сообщило Новозеландское телевидение после завершившихся в четверг межпартийных консультаций, которые ведущие политические силы страны вели в течение почти месяца после всеобщих выборов. Новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов Джасинда Ардерн.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства из 120 мест в новом составе парламента. Лучший результат показала правившая Национальная партия Новой Зеландии - 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" - восемь, Партия АСТ Новой Зеландии - одно место. Таким образом, судьба нового правительства зависела от решения партии "Новая Зеландия прежде всего", получившей девять парламентских кресел, и в четверг ее лидер Уинстон Питерс объявил, что войдет в коалицию с лейбористами. "Эта страна проголосовала за перемены", - заявил он.

Для формирования правительства лейбористам также потребуется заручиться поддержкой Партии "зеленых" Новой Зеландии. Питерс дал понять, что "зеленые" могут не войти в коалицию, но поддержат правительство в случае, если в парламенте будет поднят вопрос о доверии к нему.

Правившая с 2008 года Национальная партия во главе с экс-премьером Биллом Инглишем переходит в оппозицию.

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Инглиш, Билл
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