Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва

ВАРШАВА, 19 октября. /ТАСС/. Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая крушение польского президентского самолета Ту-154М, обнаружила на записях бортовых самописцев некое "резкое явление", которое эксперты этой комиссии пока не называют взрывом. Заявление подкомиссии размещено на ее официальном сайте.

"Подкомиссия проводит исследования и подробный анализ всех записей регистраторов полета самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. В результате этих исследований было обнаружено, что записи одного из них содержат параметры, указывающие на резкое явление, сопровождавшее последние секунды полета. Записи этих параметров не были проанализированы до сих пор ни одной из назначавшихся ранее комиссий", - говорится в сообщении.

"Следует также добавить, что эти параметры могли быть следствием воздействия на самолет очень большой энергии", - указали в подкомиссии, заявив о намерении изучить все гипотетические события и явления, которые могли отразиться на записи, и информировать общественность о результатах своей работы после ее завершения.

Ранее в субботу министр обороны Польши Антоний Мачеревич информировал о том, что подкомиссия нашла запись момента якобы взрыва на борту Ту-154М.

Крушение и его расследование

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

Версия о взрыве

Эта подкомиссия, подводя в апреле текущего года итоги своей работы, уже утверждала, что на борту самолета произошел взрыв. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.

Бывший глава правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек, участвовавший в 2010-2011 годах в выяснении причин трагедии, назвал версию о взрыве пропагандой и "фантазией людей, которые никогда не расследовали авиационных инцидентов".

"Фантазиями без каких-либо доказательств" назвал версию о взрыве на борту Ту-154М и польский астрофизик Павел Артымович. "Настоящие эксперты уже выяснили, что никакого взрыва не было. Мы знаем это из огромного числа источников, главный из которых - регистратор голоса. Это устройство не могло не записать звук взрыва и взрывной волны", - сказал он.