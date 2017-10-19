Иракский Курдистан надеется на поддержку России и "Роснефти"

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Иракский Курдистан надеется на продолжение поддержки со стороны России и "Роснефти". Об этом заявил министр природных ресурсов в правительстве иракского автономного региона Ашти Хаврами, выступая на X Евразийском форуме в Вероне.

"Война продолжается до бесконечности", - подчеркнул министр, говоря о ситуации в Ираке, где идет борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Мы надеемся, что "Роснефть" и Россия продолжат поддерживать [Иракском] Курдистан, чтобы он мог выжить в таком сложном регионе", - подчеркнул он. Хаврами при этом не уточнил, о какой именно поддержке идет речь.

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае успеха их промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн "могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти". Доля группы "Роснефть" в соглашении о разделе продукции (СРП) составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.

В июне текущего года "Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Ирака подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Стороны планируют создать совместное предприятие для реализации инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане. "Роснефть" получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин при этом заявил, что внутренние противоречия Иракского Курдистана и Ирака должны быть решены между собой, а российская компания будет соблюдать законодательство.

25 сентября в Иракском Курдистане, статус автономии которого закреплен в конституции Ирака, прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение основного закона, и не признает результатов голосования.