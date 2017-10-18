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"Роснефть" заплатит Иракскому Курдистану до $400 млн за участие в добыче на пяти блоках

Экономика и бизнес
18 октября, 19:55 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Стороны договорились о реализации программы геологоразведочных работ и начале добычи в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае успеха их промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Роснефть" может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти.

Доля группы "Роснефть" в соглашении о разделе продукции (СРП) составит 80%, сообщается в пресс-релизе.

Стороны договорились о реализации программы геологоразведочных работ и начале добычи в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года. "В случае успеха в 2021 году планируется приступить к полномасштабной разработке блоков. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Ирака подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Стороны планируют создать совместное предприятие для реализации инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане. "Роснефть" получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки.

В феврале 2017 года "Роснефть" и Иракский Курдистан подписали контракт на покупку и продажу нефти в 2017-2019 годы.

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