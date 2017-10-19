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Тиллерсон не считает, что конфликт вокруг Катара скоро разрешится

Международная панорама
19 октября, 22:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

По мнению госсекретаря, некоторые из сторон конфликта не хотят добиться компромиссов

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что конфликт между Катаром и рядом арабских государств может разрешиться в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

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"У меня нет больших ожиданий, что это (конфликт вокруг Катара - прим. ТАСС) скоро разрешится", - указал глава внешнеполитического ведомства. При этом, по данным агентства, Тиллерсон отказался отвечать, какая страна несет наибольшую ответственность за кризис.

Госсекретарь также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку установлению линий коммуникаций между вовлеченными в конфликт странами, однако договориться о решении кризиса предстоит самим этим государствам. "Мы готовы играть любую роль, какую сможем, чтобы свести их вместе, но на данный момент это действительно зависит от лидеров этих стран", - сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что, по его мнению, некоторые из сторон конфликта не хотят добиться разрешения ситуации. "Похоже, существует реальное нежелание ряда сторон взаимодействовать", - отметил госсекретарь. По его словам, сам Катар ясно дал понять, что готов к переговорам, и теперь слово остается за другими участниками конфликта.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Тиллерсон 20 октября отправится с визитом в Саудовскую Аравию, а затем в Катар, где обсудит дипломатический кризис между Дохой и рядом арабских стран, а также конфликт в Йемене, Иран и другие региональные вопросы.

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