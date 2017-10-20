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Переданные Сербии истребители МиГ-29 будут модернизированы в течение нескольких месяцев

Международная панорама
20 октября, 16:50 UTC+3 БАТАЙНИЦА /Сербия/ 20, октября. /ТАСС

Сербский президент Александар Вучич отметил, что самолеты и сейчас находятся в "отличном летном состоянии", а сроки их первых полетов назовут Вооруженные силы страны

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БАТАЙНИЦА /Сербия/, 20 октября. /ТАСС/. Сербский президент Александар Вучич заявил, что шесть истребителей МиГ-29, переданные Россией, будут модернизированы в течение нескольких месяцев, но "уже сейчас они находятся в летном состоянии".

"Полная модернизация произойдет в ближайшие несколько месяцев", - заявил Вучич, отвечая на вопрос о сроках введения машин в строй ВВС.

Он отметил, что самолеты и сейчас находятся в "отличном летном состоянии", а сроки их первых полетов назовут Вооруженные силы Сербии.

Сербский лидер добавил, что конкретные сроки модернизации истребителей зависят "от нас", а также уточнил, что речь идет о выборе конкретных радарных систем и прочего оборудования.

В пятницу на военном аэродроме Батайница под Белградом прошел военный смотр "Свобода-2017", приуроченный к 73-й годовщине освобождения Белграда во Второй мировой войне, которая отмечается 20 октября.

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