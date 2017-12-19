Лондон обвинил Пхеньян в организации кибератаки с использованием вируса WannaCry

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса-вымогателя WannaCry. Об этом говорится в коммюнике, распространенном во вторник пресс-службой МИД Соединенного Королевства.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает очень вероятным то, что хакерская группировка Lazarus Group стоит за атакой с использованием вируса WannaCry, отметили в британском МИД. "Мы осуждаем эти действия и обязуемся сотрудничать со всеми заинтересованными странами в борьбе с разрушительным преступным использованием киберпространства. Неизбирательное использование вируса-вымогателя WannaCry показывает, что Северная Корея использует свои киберпрограммы, чтобы обойти санкции", - сказал заместитель главы британского внешнеполитического ведомства Тарик Ахмад.

Власти США ранее во вторник также возложили на КНДР ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса WannaCry. Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в своей авторской статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты The Wall Street Journal, заявил, что после "тщательного расследования США публично приписывают масштабную атаку WannaCry Северной Корее".

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.