Постпред США предложила СБ ООН запретить Ирану разработку баллистических ракет

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли предложила во вторник Совету Безопасности принять резолюцию, запрещающую Ирану проводить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, а также ввести санкции против страны за приписываемые Вашингтоном Тегерану поставки оружия йеменским мятежникам.

Выступая на заседании Совбеза, дипломат предложила "несколько вариантов" оказания давления на Тегеран, чтобы "исправить его поведение". По ее словам, одной из опций является "усиление положений резолюции 2231", принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Это соглашение, которое не учитывает ракетную деятельность Ирана, неоднократно подвергалось критике со стороны американской администрации Дональда Трампа.

"Мы могли бы принять новую резолюцию, которая отчетливо запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его очевидные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус "стражей исламской революции" Ирана (элитные части ВС - прим. ТАСС) за нарушения многочисленных резолюций Совета Безопасности", - полагает Хейли. Она сообщила, что в ближайшие дни американская сторона изучит варианты действий с другими членами СБ ООН.

14 декабря постпред США представила на военной базе в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена йеменскими мятежниками в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Как утверждала дипломат, американские военные эксперты пришли к выводу, что ракета, а также другое военное оборудование, представленное журналистам, были произведены в Иране. Исламская Республика категорически отвергла эти обвинения, назвав приведенные США доказательства сфабрикованными.

На заседании Совбеза Хейли также утверждала, что новый ракетный обстрел Саудовской Аравии мятежниками-хуситами, "носит все штрихи" предыдущих нападений, в которых, по мнению американской стороны, использовалось оружие, полученное от Ирана.

"Хотя у нас пока нет достаточной информации об этой конкретной атаке, она несет все штрихи предыдущих нападений с использованием оружия, полученного от Ирана", - заявила дипломат.

Она призвала членов Совбеза предпринять меры в отношении Ирана, который, по ее словам, поставляет оружие йеменским мятежникам в нарушение резолюций.

Ранее во вторник саудовские ПВО перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.

В заявлении мятежников указывается, что целью обстрела был королевский дворец Ямама, где в это время проходило расширенное собрание саудовских должностных лиц. "Удар открыл новый, совершенно отличный от прежнего этап противостояния", - подчеркнули хуситы, заявив при этом, что "ни [противоракетный] зонтик США, ни международная защита" не смогут защитить правителей королевства.

Попытки торпедировать ядерную сделку

В ходе дискуссии во вторник Великобритания, Китай, Германия и Франция, являющиеся участниками сделки по иранскому атому, подтвердили приверженность ее выполнению. В то же время западные страны выразили обеспокоенность деятельностью Тегерана, связанной с баллистическими ракетами, а также утверждениями о поставках страной оружия йеменским мятежникам, высказавшись за тщательное расследование.

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что резолюция 2231, принятая в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), не запрещает Ирану разработку баллистических ракет. "Там черным по белому написано, что к Ирану обращен призыв не осуществлять деятельность, относящуюся к баллистическим ракетам, сконструированным таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие", - напомнил дипломат.

Он также подчеркнул, что региональная проблематика "не является предметом для обсуждения в контексте СВПД или резолюции 2231". "Дискуссии по этим темам должны проходить в других форматах, но при этом вестись на взаимоуважительной основе, чтобы устранять имеющиеся разногласия и подозрения исключительно через прямой и политический диалог", - заявил Сафронков.

Заместитель постпреда РФ обратил внимание участников дискуссии на то, что несколько лет назад Москва разработала "инициативу по созданию системы коллективной безопасности и мерам доверия в регионе", которая до сих пор актуальна. Кроме того, он напомнил, что Совбез еще в 1987 году в резолюции 598, касавшейся ирано-иракского конфликта, дал поручение генеральному секретарю разработать "меры по укреплению безопасности и стабильности в регионе". "Это поручение СБ так и не было выполнено. Настало время его реализовать", - сказал дипломат, добавив, что "такая методология будет более эффективна, чем новые карающие решения", предлагаемые США.