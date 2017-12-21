В Каталонии пройдут выборы в парламент с участием сторонников и противников независимости

МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 21 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут в четверг в Каталонии. Решение об их созыве было принято центральным правительством пиренейского королевства в связи с крупнейшим в демократической истории страны кризисом.

Эти выборы можно смело назвать экстраординарными. Все бывшие члены регионального правительства, которые претендуют на депутатские кресла по итогам голосования, обвиняются испанской прокуратурой в бунте, мятеже и растрате. Бежавший в Бельгию экс-глава автономии Карлес Пучдемон не исключал, что в случае победы в результате волеизъявления, он вернется в Каталонию.

Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск), вслед за этим начнется подсчет голосов. В волеизъявлении смогут принять участие более 5,5 млн человек, из которых около 225 тыс. проживают за рубежом. В общей сложности в регионе будет открыто более 2,6 тыс. избирательных участков.

Согласно опросам, явка на выборах в Каталонии на этот раз может побить рекорд и превысить 80%. Ожидается, что первые данные по активности избирателей будут озвучены в 13:45 по местному времени (15:45 мск). По итогам предыдущих выборов в каталонский парламент, проходивших 27 сентября 2015 года, явка составила 74,95%.

Для освещения голосования были аккредитованы 460 сотрудников прессы, представляющих около 130 средств массовой информации. Обеспечивать безопасность в день выборов будут примерно 17 тыс. стражей порядка, в том числе 12,3 тыс. сотрудников каталонских правоохранительных органов (Моссос д'Эсквадра), а также работники испанской Национальной полиции, Гражданской гвардии, местных полицейских служб и частных охранных предприятий.

Участники выборов

В общей сложности борьбу за 135 кресел в парламенте Каталонии по партийным спискам ведут 38 различных политических объединений. В настоящий момент региональные политические силы разделились главным образом на два блока: сторонников и противников независимости. К тем, кто поддерживает выход из состава Испании, относятся партия "Левые республиканцы Каталонии" во главе с заключенным под стражу бывшим заместителем главы автономии Ориолом Жункерасом, коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона и крайне левая партия "Кандидаты за народное единство". Именно эти три силы все последние годы продвигали и одобряли сепаратистские законы и резолюции, которые привели страну и регион к кризису.

В противоположном лагере расположились центристская партия "Граждане", социалисты и Народная партия Каталонии - филиал правящей в Испании Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя.

Согласно последним опросам общественного мнения, главными претендентами на победу по итогам автономных выборов являются "Левые республиканцы Каталонии" и "Граждане". Тем не менее ни одна политическая сила не сможет получить абсолютное большинство в 135-местном парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Так, партия Жункераса может рассчитывать на 33 мандата, центристы могут получить 35-36 кресел, "Вместе за Каталонию" - 22 места, социалисты - 20, "Кандидаты за народное единство" - 8, Народная партия - 5-6.

При этом существуют и другие политические силы, претендующие на депутатские кресла, которые пока окончательно не определились, какой блок они поддержат - сторонников или противников независимости. В частности, коалиция "Каталония, сообща мы можем" претендует на 11 мест по итогам голосования.

Таким образом ни сторонникам, ни противникам независимости даже в сумме не достанется заветных 68 мандатов, чтобы депутаты после выборов смогли одобрить кандидатуру будущего каталонского главы. Это означает, что победившей силе придется вести длительные переговоры с различными партиями, чтобы заручиться их поддержкой.

Пучдемон, который в случае возвращения на территорию Испании может быть задержан в связи с наличием национального ордера на его арест, вряд ли вновь получит возможность возглавить региональное правительство. Его коалиция, вероятнее всего, не получит больше всех кресел в парламенте, а "Левые республиканцы Каталонии" уже заявили, что их кандидат - Жункерас.

Избрание каталонских депутатов осуществляется по системе пропорционального представительства. От каждой из четырех региональных провинций, в зависимости от численности ее населения, будет избрано определенное число парламентариев: от Барселоны - 85, Таррагоны - 18, Жироны - 17, Льейды - 15. В целом распределение мест дает привилегию менее населенным провинциям.

Например, на выборах 2015 года одно депутатское кресло в Барселоне "стоило" около 48 тыс. голосов, а в Льейде - 20 тыс. Иными словами, не всегда получение большинства голосов в количественном отношении гарантирует победу по числу мест в парламенте. Так, по итогам волеизъявления 2015 года сторонники независимости получили 72 из 135 мест в парламенте, не заручившись при этом поддержкой даже 50% проголосовавших.

Время ограничено

Время на ведение переговоров по кандидатуре будущего главы Каталонии ограничено. Согласно уставу автономии, на избрание нового руководителя Женералитата парламентариям отведено два месяца с момента первого голосования по его кандидатуре. Если партиям не удастся в срок прийти к соглашению, может быть объявлено о новых выборах в парламент.

Чтобы все же утвердить имя регионального лидера, партиям придется искать точки соприкосновения, что, разумеется, тоже нелегко. Наглядным примером сложности подобных переговоров служит каталонское волеизъявление в сентябре 2015 года.

Тогда по итогам выборов победу одержала коалиция "Вместе "за", не получив, однако, абсолютного большинства. Политическая сила хотела, чтобы региональное правительство возглавил Артур Мас. Поскольку коалиции не хватало мест в парламенте, чтобы самостоятельно утвердить его лидером Каталонии, ей потребовалось заручиться поддержкой партии "Кандидаты за народное единство", которая была против кандидатуры Маса.

Переговоры шли более трех месяцев. В конечном счете Масу пришлось отступиться и предложить кандидатуру практически никому неизвестного Пучдемона на пост регионального лидера. Его удалось утвердить на эту должность при поддержке "Кандидатов за народное единство".

Позиция Мадрида

Мадрид негласно рассчитывает, что победа на региональных выборах достанется сторонникам единой Испании. Тем не менее центральное правительство заверяет, что готово к переговорам с любыми официальными представителями властей Каталонии. Единственное условие кабинета Рахоя - диалог в рамках закона. Премьер страны даже согласился рассмотреть возможность проведения конституционной реформы.

"Каким бы ни был результат выборов, существует то, вокруг чего не осталось сомнений: в Испании исполняют закон, так оно и будет, - отмечал премьер. - Правовое государство продемонстрировало, что у него есть демократические и эффективные механизмы, чтобы защититься от тех, кто хочет его ликвидировать". Он также подчеркивал, что рассчитывает наладить "нормальный и цивилизованный диалог" с новыми каталонскими властями.

По мнению Рахоя, кризис связан с тем, что ряд правителей "решил, что в их автономном сообществе конституция не имеет силы, придумал новое законодательство и проигнорировал решения судов". "Эти люди решили, что они выше закона и могут делать то, что захотят", - говорил премьер.

Ожидается, что действие 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии, прекратится после того, как будет сформировано новое каталонское правительство, а Мадрид будет уверен в том, что в регионе соблюдается закон. Тем не менее из-за риска повторения ситуации, которая привела к такому масштабному для страны кризису, испанские власти отмечали, что готовы вновь прибегнуть к подобным мерам, если после региональных выборов правительство автономии нарушит законы.

Каталонский кризис

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась.

После одобрения этой статьи Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу автономии и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент.