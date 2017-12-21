Эмманюэлю Макрону исполняется 40 лет

Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон встретит 40-летие на рабочем месте. Он будет работать в Елисейском дворце, официальных торжеств не планируется.

Французские избиратели между тем уже сделали подарок "первому среди равных". Его рейтинг среди сограждан вновь повысился - на целых 6 процентных пунктов за один месяц. Большинство жителей Франции (52%) признают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями.

Примечательно, что даже треть избирателей Национального фронта, голосовавших против Макрона на майских выборах, склоняются теперь к положительному мнению. Позитивных оценок придерживаются в свою очередь 58% правоцентристов из партии "Республиканцы" и 62% социалистов.

Еще выше планка в правящем движении "Республика на марше": деятельность главы государства одобряют 93% участников. Именно активисты движения привели весной к власти самого молодого президента в истории Пятой Республики. Основатель движения Эмманюэль Макрон одержал 7 мая 2017 года убедительную победу на президентских выборах, когда его поддержали две трети избирателей.

Город из мировой классики

Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон родился 21 декабря 1977 года в Амьене, знаменитом своими каналами и собором, который может вместить больше прихожан, чем любая другая церковь Франции, включая Нотр-Дам-де-Пари. В мировую классику малая президентская родина вошла в том числе благодаря роману аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско" (1731). Именно в Амьене впервые встретились герои этой книги.

Президент происходит из семьи медиков. Он сын профессора неврологии Жан-Мишеля Макрона и медицинского консультанта системы Социального страхования Франсуаз Нуге.

Фамильными узами Макрон связан и с французской системой образования. В книге "Революция" сам он так сформулировал жизненный идеал: "Прожить ту жизнь, которую я избрал, вместе с той, кого полюбил". Лидер Франции женат на школьной учительнице, руководившей театральным кружком, который он посещал в бытность лицеистом в родном Амьене. Брижит Троньё старше супруга на 24 года. До недавнего времени она преподавала литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа.

С помощью супруги молодой политик, который прежде не баллотировался ни на одну выборную должность, смог выдержать выступления на многотысячных митингах. День голосования супруги провели в фамильном гнезде Ле-Туке, северном курорте, где находится их загородный дом.

Карьерный путь

В собственном жизнеописании 40-летний президент может назвать своими университетами Париж-Нантер, столичный Институт политических наук и страсбургскую Национальную школу администрации. Эта кузница кадров и открыла ему путь в могущественную Генеральную инспекцию финансов. На способного дебютанта обратил внимание видный экономист Жак Аттали, экс-советник первого президента-социалиста Франсуа Миттерана. Он дал новичку отменные рекомендации.

Из финансовой инспекции Макрон перешел в банк Ротшильда, где быстро стал одним из управляющих. Коллега-экономист Франсуа Энро убежден: "Останься Макрон в банке, он был бы одним из лучших финансистов в Европе". За короткий срок он заработал €2 млн.

Новой важной ступенью наверх стало приглашение в команду Франсуа Олланда, который решил в тот период включиться в спор за пост президента Франции. В мае 2012 года Макрон переступил порог Елисейского дворца уже как заместитель главы администрации нового президента.

Не назначает встречи на 13 часов

Близкие к Макрону люди утверждают, что он суеверен, остерегается числа 13, не назначает встреч на этот час и всегда пересчитывает сидящих за столом. Тем не менее он ничем не выдал чувств, когда французский борт, на котором он сопровождал Олланда в Берлин в день инаугурации, поразила молния. Участникам перелета пришлось срочно вернуться в аэропорт, сменить самолет и вновь отправиться к федеральному канцлеру Ангеле Меркель.

Молодой советник считал, что его собственному шефу не хватает решительности в реформировании европейской экономики. Олланд слишком много времени проводил с прессой и не был осмотрителен в заявлениях. Макрону больше импонировали "вертикаль власти" генерала де Голля и державное немногословие Франсуа Миттерана. Летом 2014 года он покинул Елисейский дворец, но быстро вернулся в команду, приняв предложение Олланда стать министром экономики.

Во главе этого ведомства он заслужил репутацию либерала. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей. Не найдя достаточной поддержки у Олланда, Макрон решил уйти из правительства, увидев "пределы политической системы".

"На марше"

Уже весной 2016 года он объявил в родном Амьене о создании непартийного движения "На марше", во французском названии которого скрыты первые буквы его имени и фамилии. Претендент начал кампанию на митинге у Версальских ворот Парижа. Макрон, ни разу не заглянувший в конспект на протяжении всей речи, длившейся почти два часа, обратился к аудитории с вопросом: "Готовы ли вы изменить Францию?"

Свое "надпартийное" движение он не причислил ни к правым, ни к левым. "Наш проект - ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной в меняющемся мире", - пояснил он. Обращаясь напрямую к народу, он подверг критике "дряхлость" классической политики и ее партий.

Его заявления превращались в крылатые слова. В интервью деловой газете Les Echos он заметил: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами". Тогда же, в 2016 году, Макрон высказался против запрета чадры во французских университетах, фактически отмежевавшись от линии кабинета социалистов. "Не думаю, что нужно преследовать тех, кто хотел бы сохранить во время академических занятий знаки своей религии", - пояснил он.

В спор за Елисейский дворец Макрон вступил, убедившись в том, что "проводить настоящие реформы может лишь президент". Он отверг всякую ответственность за минувшую "пятилетку". "Я не был ни президентом, ни премьер-министром", - напомнил он.

Как считает бывший сотрудник президентской администрации Акилино Морель, те, кто не предугадал возвышение Макрона, "просто наивны". "Я никогда не сомневался ни в силе, ни в давности его политических амбиций", - отметил проницательный сослуживец.

С новой страницы

"В жизни Франции открывается новая страница", - пообещал Макрон после победы. Последовавшие спустя месяц выборы в Национальное собрание принесли его "Республике на марше" полный контроль над ситуацией в нижней палате. Корпус законодателей значительно обновился и помолодел.

При формировании ближнего круга президент, впрочем, отдает предпочтение опытным политикам. Министру внутренних дел Жерару Колону 70 лет, столько же главе МИД Жан-Иву Ле Дриану.

Современное поколение французских политиков внесло свою лепту в развитие российско-французского сотрудничества. Есть в этом, несомненно, и вклад действующего президента республики. Возглавляя министерство экономики, Макрон руководил французской частью двустороннего Совета по деловому сотрудничеству. В его бытность министром Франция стала лидером среди иностранных инвесторов в российскую экономику.

"Франция и Россия - старые страны, великие цивилизации, - считает преемник Макрона во главе совета Брюно Ле Мэр. - Наша история тесно переплетена".

Во Франции, констатируют аналитики, 2017 год привел к власти поколение, которому свойственен модернизм в экономике и приверженность традициям в общественном плане и культуре.

От Пикассо до Холлидея

Французские журналисты напомнили, кем были в 40 лет предшественники Макрона. Де Голль в звании майора служил в штабе французского командующего в Леванте, Жорж Помпиду возглавлял президентский секретариат, Валери Жискар д'Эстен, обещавший "стряхнуть пыль с костюма Республики", состоял в генеральном совете департамента Пюи-де-Дом, Франсуа Миттеран был министром юстиции, Жак Ширак возглавлял министерство сельского хозяйства, Николя Саркози служил министром бюджета и коммуникации, а Франсуа Олланд председательствовал в философском клубе "Свидетель".

По его собственному признанию, президент предпочитает в живописи, кино и литературе все бесспорно великое. Его любимый художник - Пабло Пикассо, среди работ которого он особенно выделяет первую картину кубического периода "Авиньонские девицы". Любимая кинолента Макрона - "Пасторальная симфония", поставленная Жаном Деланнуа. На Каннском кинофестивале в 1946 году фильм получил "Золотую пальмовую ветвь", а снявшаяся в нем актриса Мишель Морган была удостоена награды за лучшую женскую роль.

Его музыкальные кумиры - мэтр французской эстрады Шарль Азнавур, бард Лео Ферре и звезда рок-музыки Джонни Холлидей (Жан-Филипп Смет). После кончины Холлидея Макрон стал инициатором всенародного прощания с артистом, которому государство и сограждане оказали беспрецедентные почести.

Дмитрий Горохов