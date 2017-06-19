Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламенте

Французское движение "Республика на марше", объединяющее сторонников главы государства Эмманюэля Макрона, обеспечило себе абсолютное большинство мест во втором туре выборов в Национальное собрание, состоявшемся в воскресенье. Согласно последним данным, в этой нижней палате парламента, насчитывающей 577 депутатов, президентскому лагерю будет принадлежать абсолютное большинство мест — 350.

Воскресные выборы стали финальным аккордом в самом долгом избирательном марафоне в современной истории Французской Республики. За последние восемь месяцев состоялись "праймериз" ведущих партий, затем президентские выборы, наконец, парламентские. Все эти выборы проходили в два тура, и наиболее прилежным избирателям пришлось поэтому голосовать не менее восьми раз.

Триумф Макрона

"Еще год назад в распоряжении нынешнего главы государства не было ничего кроме портфеля в правительстве, находившемся уже в конце пути, — заметил аналитик газеты Liberation Лоран Жоффрен. — Сегодня у него есть все, и лишь рекордно низкая активность электората омрачила победу, которую в начале кампании никто не предвидел".

Этой последней победой Макрон дополнил свой триумф, считает обозреватель L'Opinion Николя Бейту. "Это полная победа, поскольку президент не только добился большинства в Национальном собрании для своей новорожденной партии, но и потому, что все его противники повержены", — заметил он.

Кто пришел

Как сообщили в штаб-квартире парламента, в результате воскресных выборов средний возраст законодателей снизился до 48 лет. При этом 424 избранника — 73% — никогда еще не были депутатами. Во фракции "Республики на марше" таких новичков — 91%. Как считают ветераны, этому пополнению обязательно понадобятся наставники, которые смогли бы объяснить процедуру подготовки и принятия законов.

В парижском пригороде Нантер депутатский мандат завоевал 40-летний предприниматель в сфере коммуникаций Адриен Таке. Именно он придумал название президентского движения "На марше", использовав в его французской аббревиатуре инициалы основателя — Эмманюэля Макрона. Всего в палату избраны свыше 40 руководителей предприятий, более 100 представителей либеральных профессий и 180 служащих, в основном занятых в частном секторе экономики.

Среди избранных депутатов не менее 200 имеют одновременно и другие полномочия, в том числе мэров и глав регионов. Все они должны теперь отказаться от этих мандатов, поскольку новый закон не допускает совмещения таких обязанностей.

Судьба Соцпартии под вопросом

Наибольший урон на выборах понесла Соцпартия, управлявшая страной последние пять лет. Ее представительство сократилось с 295 до 46 депутатов. Это историческое поражение социалистов ставит, по мнению аналитиков, судьбу партии под вопрос.

Свой депутатский мандат утратил и первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис. "Левым надо менять все, — признал он. — И форму, и фон, и свои идеи, и собственные организации". Сам Камбаделис готов "участвовать в такой работе, но уже не в качестве первого секретаря". Политик заявил об отставке с партийного поста, который занимал с 2014 года.

До 29 мест может получить левое движение "Неподчинившаяся Франция". Его лидер Жан-Люк Меланшон, выступавший с жесткой критикой курса бывшего президента-социалиста Франсуа Олланда, еще в период президентских выборов отказался от союза с Соцпартией. "Олланд — самая выдающаяся посредственность Соцпартии", — утверждал он. Теперь Меланшон намерен создать собственную фракцию в Национальном собрании. "У французского народа отныне есть своя партийная группа в парламенте, которая будет дисциплинированной и наступательной, — заверил он. — Для всех, кто пожелает присоединиться к нам, двери будут открыты".

Правоцентристы на распутье

Крупнейшей оппозиционной фракцией будет располагать правоцентристская партия "Республиканцы". Согласно предварительным оценкам, ей может принадлежать в палате 136 мест. Руководивший ее кампанией на выборах в парламент сенатор Франсуа Баруэн заявил, что "избранные депутаты "Республиканцев" со всей ответственностью подойдут к своей роли ведущей оппозиции в Национальном собрании".

Правоцентристы смогли сохранить ряд знаковых парламентских округов в споре с президентским движением. Так, они по-прежнему будут контролировать избирательный округ в курортном Ле-Туке, где голосует президент Макрон, владеющий там совместно со своей супругой Брижит загородным домом.

Вопреки ожиданиям победы там не смог добиться тандем кандидатов "Республики на марше", в состав которого в качестве номера 2 входила Тифен Озьер, падчерица главы государства. Депутат "Республиканцев" мэр Рене Фаскель сохранил свой мандат.

По мнению политических аналитиков, правоцентристам предстоит консолидировать ряды и сформировать новое руководство. Прежние лидеры — бывший президент Николя Саркози, недавний кандидат на пост главы государства Франсуа Фийон и мэр Бордо Ален Жюппе — практически не участвовали в парламентской избирательной кампании.

Парламентская трибуна для сторонников Ле Пен

"Национальный фронт" смог расширить свое представительство в парламенте с двух до восьми депутатов. Впервые в состав нижней палаты избрана лидер фронта Марин Ле Пен, которой теперь придется отказаться от мандата депутата Европейского парламента. В состав нижней палаты войдет также ее спутник Луи Альо. Самым молодым законодателем стал 23-летний активист "Национального фронта" Людовик Пажо, баллотировавшийся, равно как сама Ле Пен, в округе Па-де-Кале.

Место в Национальном собрании сохранил лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Он был союзником Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

Первой проверкой для нового парламента станет вотум доверия кабинету Эдуара Филиппа. Ожидается, что в ближайшие дни премьер в соответствии с традицией подаст в отставку, но получит от президента республики поручение вновь сформировать правительство.

В Бурбонском дворце грядут перемены?

Голоса в пользу реформ парламентской деятельности давно раздаются в стенах Бурбонского дворца. Так, бывший председатель Национального собрания Клод Бартолон сетовал, что депутаты "принимают слишком объемные законы и теряются в многословных дебатах". До 90% вносимых поправок отвергаются еще на предварительной стадии обсуждения в комиссиях.

Как напомнили ТАСС французские историки, в парламенте, в частности, все еще действует правило, лишающее главу государства возможности посещать эту ассамблею. Запрет был введен депутатами 144 года назад — в 1873 году, в период президентства Адольфа Тьера, находившегося в затяжном конфликте с законодательной властью. В разгар споров парламентарии первыми потеряли терпение и постановили, что глава государства может лишь направлять им послания для оглашения в палатах от его имени — без проведения дискуссии.

Отменить ограничение пытался в свое время генерал де Голль. Но даже авторитет основателя современной политической системы Франции не помог переубедить законодателей, настаивавших на прерогативах парламента. Не преуспел и Николя Саркози. Депутаты так и не предоставили главе государства право посещать их постоянную резиденцию в Париже. Вместо этого ему было предложено для обращения к законодательной ветви дожидаться каждый раз конгресса в Версале — совместной выездной сессии Национального собрания и Сената, созываемой крайне редко.

Дмитрий Горохов