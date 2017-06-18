Лидер французских социалистов уходит в отставку после поражения партии на выборах

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ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Первый секретарь Французской социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис заявил, что слагает с себя полномочия лидера данной политической силы. Как свидетельствует трансляция телеканала BFMTV, он сообщил об этом в парижской штаб-квартире Соцпартии.
"Сегодня триумф движения Эмманюэля Макрона совершенно очевиден несмотря на низкий уровень явки на выборах. Поражение левых сил было неизбежно, проигрыш Соцпартии бесспорен", - сказал политик.
"Я буду и далее участвовать в деятельности Соцпартии, но уже не качестве первого секретаря. Эту работу будет вести коллективное руководство, которое предстоит избрать", - сказал Камбаделис.
Соцпартия, по предварительным данным, получила в результате второго тура выборов от 29 до 34 мест в Национальном собрании, в котором присутствуют 577 депутатов.