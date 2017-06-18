"Республиканцы" смогут создать внушительную фракцию в парламенте Франции

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Правоцентристская партия "Республиканцы" сможет сформировать внушительную фракцию в парламенте Франции. Такое мнение высказал по итогам выборов лидер этой оппозиционной партии Франсуа Баруэн.

"Такой итог выборов позволит нам создать достаточно внушительную фракцию, что позволит нам защищать ценности и выполнить наши обязательства", - заметил он.

По предварительным данным, "Республиканцы" получат в новом составе Национального собрания от 107 до 127 голосов.

На президентских выборах этой весной кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон получил около 20% голосов, уступив кандидатам движения "Республика на марше" и "Национального фронта". В результате партия впервые в своей не участвовала во втором туре выборов главы Пятой республики.