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Юнкер: новый состав парламента Франции воплощает стремление страны быть частью ЕС

Международная панорама
18 июня, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Глава Еврокомиссии поздравил президента Франции с победой его движения во втором туре парламентских выборов во Франции

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил в воскресенье президента Франции Эмманюэля Макрона с победой основанного им движения "Республика на марше" во втором туре парламентских выборов. Глава ЕК отметил на своей странице в Twitter, что эта победа говорит о стремлении страны быть частью сильной Европы.

"Мои поздравления Эмманюэлю Макрону! Обновленное Национальное собрание воплощает собой совершенно новую Францию с ее твердой решимостью быть частью ЕС", - говорится в сообщении Юнкера.

Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, "Республика на марше" вместе с союзным ей центристким "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. Пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов.

Всего в Национальном собрании заседают 577 парламентариев.

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Парламентские выборы во Франции
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Макрон, Эмманюэль
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