Юнкер: новый состав парламента Франции воплощает стремление страны быть частью ЕС

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил в воскресенье президента Франции Эмманюэля Макрона с победой основанного им движения "Республика на марше" во втором туре парламентских выборов. Глава ЕК отметил на своей странице в Twitter, что эта победа говорит о стремлении страны быть частью сильной Европы.
"Мои поздравления Эмманюэлю Макрону! Обновленное Национальное собрание воплощает собой совершенно новую Францию с ее твердой решимостью быть частью ЕС", - говорится в сообщении Юнкера.
Félicitations @EPhilippePM. L'@AssembleeNat renouvelée incarne une résolument moderne et déterminée à s'inscrire dans un avenir fort. pic.twitter.com/oMLSs3Ra7m— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18 June 2017
Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, "Республика на марше" вместе с союзным ей центристким "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. Пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов.
Всего в Национальном собрании заседают 577 парламентариев.