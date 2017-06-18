СМИ: "Республика на марше" Макрона уверенно побеждает на парламентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Политическое движение "Республика на марше", сформированное вокруг президента Франции Эмманюэля Макрона, лидирует в подавляющем большинстве избирательных округов по итогам состоявшегося в воскресенье голосования во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики. Такие предварительные данные после закрытия избирательных участков огласил телеканал BFMTV.

Согласно этой оценке, основанной на данных социологической службы Elabe, "Республика на марше" вместе с союзным ей центристким "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. По предварительным данным, пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов. Всего же в Нацсобрании заседают 577 парламентариев.

Крупнейшей по величине оппозиционной фракцией станут правоцентристы. По предварительным данным, партия "Республиканцы", состоящая в альянсе с Союзом демократов и независимых и другими правыми партиями, в совокупности получит от 97 до 117 мест.

Левые партии оказываются в меньшинстве. Бывшая правящая Социалистическая партия вместе с Левой радикальной партией, "зелеными" и другими союзниками набирает лишь от 29 до 34 мест в Нацсобрании. Леворадикальное движение "Неподчинившаяся Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном получает от 12 до 17 мандатов и в случае объединения с коммунистами может рассчитывать на формирование собственной фракции в нижней палате.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен, по итогам первого тура выборов набравший в целом по стране 13,1% голосов и ставший третьей по популярности партией, по итогам второго раунда вновь упускает возможность сформировать собственную парламентскую группу. По предварительным данным, "Нацфронт" получит лишь от четырех до шести мандатов, тогда для образования отдельной фракции по закону необходимо не менее 15 депутатов.

Парламентские выборы во Франции

Выборы в Национальное собрание во Франции проходили в два тура по мажоритарной системе. Первый тур состоялся 11 июня. В решающем раунде вели борьбу кандидаты от различных партий, набравшие наибольшее количество голосов в первом круге голосования - как правило, по два политика от конкурирующих партий в каждом из 577 избирательных округов.

Голосование в первом туре проходило на территории европейской части республики с 08:00 (09:00 мск) до 20:00 (21:00 мск). В общей сложности по стране работали 67 тыс. избирательных участков. Голосование на большей части заморских территорий состоялось 17 июня.

Победившая на парламентских выборах партия получает право сформировать правительство, однако нынешний кабинет министров уже образован на основе президентского движения "На марше". Согласно республиканской традиции, в ближайшие дни действующий кабмин подаст в отставку. Как ожидается, правительство будет затем сформировано заново почти в прежнем составе.