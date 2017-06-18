Президент Франции проголосовал на парламентских выборах

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. Как сообщил телеканал BFMTV, по своему обыкновению глава республики выполнил гражданский долг в приморском курортном городе Ле-Туке (северо-западный департамент Па-де-Кале).

Участок, на который он пришел, расположен в местной мэрии. В этом же городе Макрон с женой Брижит голосовали и на президентских выборах. Географическое предпочтение супружеской четы связано с тем, что в Ле-Туке они владеют большим трехэтажным особняком, расположенным на одной из главных улиц всего в нескольких сотнях метров от мэрии. После избрания Макрона президентом дом стал местной достопримечательностью.

Эту недвижимость Брижит Макрон унаследовала от своих родителей - богатых владельцев фирмы по выпуску кондитерских изделий. Заявленная Макроном стоимость дома - €1,4 млн, что автоматически вносит политика в список французов, выплачивающих налог на крупное состояние. В особняке был недавно проведен ремонт, обошедшийся в €300 тысяч.

Главу государства, прибывшего на этот раз без супруги, у его дома тепло приветствовали жители Ле-Туке. Тем не менее, несмотря на то, что особняк Макронов находится всего в 400 метрах от избирательного участка, президент приехал туда на автомобиле в сопровождении большой группы охраны, что было вызвано соображениями безопасности. Он побеседовал с персоналом участка, представителями местных властей и избирателями. На выходе из здания мэрии политик с удовольствием раздавал автографы и фотографировался с местными жителями, многих из которых он знает лично.

В избирательном округе Ле-Туке выдвигается падчерица Макрона Тифани Озьер. Она выступает вторым номером в связке с представителем президентского движения "Республика на марше" Тибо Гийюи. В первом туре они добились наилучшего результата, получив 35,18% голосов. Однако эти кандидаты лишь ненамного опередили представителя партии "Республиканцы", депутата Национального собрания последнего созыва Даниэля Фаскеля с напарником, которые набрали 31,01% голосов.

Макрон прибыл в Ле-Туке еще 16 июня и в течение двух дней отдыхал от дел - играл в теннис и катался на велосипеде. В воскресенье его ожидает напряженный график. После голосования президент отправится на вертолете в Париж, где в середине дня возглавит в форте на холме Мон-Валерьен традиционную церемонию памяти павших в годы Второй мировой войны бойцов движения Сопротивления. После этого в своей резиденции в Елисейском дворце в окружении ближайших сподвижников он будет следить за ходом выборов.