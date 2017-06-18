Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Франции проголосовал на парламентских выборах

Международная панорама
18 июня, 10:59 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Эмманюэль Макрон проголосовал на избирательном участке в приморском курортном городе Ле-Туке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. Как сообщил телеканал BFMTV, по своему обыкновению глава республики выполнил гражданский долг в приморском курортном городе Ле-Туке (северо-западный департамент Па-де-Кале).

Участок, на который он пришел, расположен в местной мэрии. В этом же городе Макрон с женой Брижит голосовали и на президентских выборах. Географическое предпочтение супружеской четы связано с тем, что в Ле-Туке они владеют большим трехэтажным особняком, расположенным на одной из главных улиц всего в нескольких сотнях метров от мэрии. После избрания Макрона президентом дом стал местной достопримечательностью.

Эту недвижимость Брижит Макрон унаследовала от своих родителей - богатых владельцев фирмы по выпуску кондитерских изделий. Заявленная Макроном стоимость дома - €1,4 млн, что автоматически вносит политика в список французов, выплачивающих налог на крупное состояние. В особняке был недавно проведен ремонт, обошедшийся в €300 тысяч.

Смотрите также

Премьер-министр Франции проголосовал на выборах в Национальное собрание

Во Франции пройдет второй тур выборов в Национальное собрание

Десятки тысяч полицейских обеспечат порядок во время парламентских выборов во Франции

Главу государства, прибывшего на этот раз без супруги, у его дома тепло приветствовали жители Ле-Туке. Тем не менее, несмотря на то, что особняк Макронов находится всего в 400 метрах от избирательного участка, президент приехал туда на автомобиле в сопровождении большой группы охраны, что было вызвано соображениями безопасности. Он побеседовал с персоналом участка, представителями местных властей и избирателями. На выходе из здания мэрии политик с удовольствием раздавал автографы и фотографировался с местными жителями, многих из которых он знает лично.

В избирательном округе Ле-Туке выдвигается падчерица Макрона Тифани Озьер. Она выступает вторым номером в связке с представителем президентского движения "Республика на марше" Тибо Гийюи. В первом туре они добились наилучшего результата, получив 35,18% голосов. Однако эти кандидаты лишь ненамного опередили представителя партии "Республиканцы", депутата Национального собрания последнего созыва Даниэля Фаскеля с напарником, которые набрали 31,01% голосов.

Макрон прибыл в Ле-Туке еще 16 июня и в течение двух дней отдыхал от дел - играл в теннис и катался на велосипеде. В воскресенье его ожидает напряженный график. После голосования президент отправится на вертолете в Париж, где в середине дня возглавит в форте на холме Мон-Валерьен традиционную церемонию памяти павших в годы Второй мировой войны бойцов движения Сопротивления. После этого в своей резиденции в Елисейском дворце в окружении ближайших сподвижников он будет следить за ходом выборов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
2
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
5
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
6
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
7
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама