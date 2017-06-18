"Неподчинившаяся Франция" может сформировать фракцию в парламенте вместе с союзниками

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Левое движение "Неподчинившаяся Франция", возглавляемое Жан-Люком Меланшоном, может вместе с союзниками сформировать собственную фракцию в Национальном собрании по итогам выборов в нижнюю палату парламента. Согласно предварительным данным голосования, это движение и поддерживающие его члены Компартии претендуют на 12 - 17 мест в новом составе палаты.

Для формировании фракции необходимо 15 мандатов. Меланшон выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах весной. Тогда он получил в первом туре почти 20% голосов, заняв четвертое место.

На выборах в парламент Меланшон баллотировался от Марселя. 65-летний политик рассчитывает объединить всех левых под лозунгами "гражданской революции", чтобы глубоко трансформировать социальную и экономическую жизнь Франции.