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Пучдемон призвал власти Испании разрешить ему приехать в королевство

Международная панорама
23 декабря, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Политик заявил о намерении вновь возглавить региональное правительство

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ТАСС, 23 декабря. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти позволить ему вернуться в страну к открытию сессии парламента автономии, которое назначено на 23 января, чтобы занять пост главы Женералитета (автономного правительства области). Соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters, опубликованном в субботу.

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"Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании", - сказал Пучдемон. По мнению политика, его возвращение в страну к началу сессии каталонского парламента "было бы естественным". "Если мне не позволят быть приведенным к присяге, это будет серьезным нарушением испанской демократической системы, - отметил он. - Я глава регионального правительства, им я и останусь, если государство будет уважать результаты выборов".

В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержали политические силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании. В частности, коалиция "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона получила 34 места в парламенте.

14 декабря бельгийский суд официально прекратил дело по экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию в связи с аннулированием европейского ордера на его арест. В то же время национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе: иными словами, он должен быть арестован немедленно, если пересечет границу Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. После начала судебного преследования лидеров Каталонии Пучдемон и четверо его помощников уехали в Брюссель.

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Провозглашение независимости Каталонии
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