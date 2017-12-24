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Суд в Сиэтле частично отменил положения иммиграционного указа Трампа

Международная панорама
24 декабря, 6:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, декабря. /ТАСС

Решение суда касается ограничений на въезд в страну беженцев из 11 государств, представляющих угрозу для США

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд западного округа штата Вашингтон в Сиэтле решил, что положения иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа, касающиеся запрета на въезд в страну беженцев из 11 государств, не должны распространяться на тех лиц, которые имеют прочные связи с США. Постановление судьи Джеймса Робарта опубликовано 23 декабря в информационной базе суда.

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Как следует из документа, решение суда касается введенных администрацией ограничений на въезд в страну беженцев из 11 государств. Они, как отмечали американские чиновники, представляют угрозу для США.

Отменить данные рестрикции потребовали через суд правозащитные организации, в том числе Американский союз защиты гражданских свобод. В постановлении говорится, что суд удовлетворяет требования истцов, но с одной оговоркой. Решение не распространяется на "беженцев, у которых нет прочных отношений с каким-либо лицом или организацией в США".

Ранее в этом году администрация Трампа ввела временный запрет на въезд в США для беженцев из 11 государств. Вашингтон не уточнял, о каких странах идет речь. По сведениям СМИ, это Египет, Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Мали, КНДР, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.

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