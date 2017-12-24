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Россия и Китай проголосовали в ООН против резолюции по ситуации в штате Ракхайн

Международная панорама
24 декабря, 19:28 UTC+3 ООН ООН 24, декабря. /ТАСС

В поддержку документа выступили 122 страны

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ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в воскресенье приняла резолюцию, призывающую власти Мьянмы прекратить военные операции в штате Ракхайн, а также обеспечить доступ международных организаций в регион для оказания гуманитарной помощи населению. Документ, в середине ноября утвержденный третьим комитетом ГА, был одобрен большинством голосов.

Россия, Белоруссия, Китай, Мьянма, Сирия и еще пять стран проголосовали против резолюции. В поддержку документа выступили 122 страны, в то время как 24 воздержались, а еще около 37 не участвовали в голосовании. При рассмотрении в третьем комитете 16 ноября проект резолюции поддержали больше стран - 135. При этом против него высказались все те же 10 государств, 26 воздержались и 20 не нажали ни одну из трех кнопок на пульте голосования.

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Резолюция призывает власти Мьянмы "прекратить продолжающиеся военные операции, которые являются причиной напряженности в отношениях между общинами и ведут к систематическим нарушениям и злоупотреблениям в области прав человека в отношении лиц, принадлежащих к общине рохинджа и другим этническим меньшинствам", а также обеспечить ответственность за совершенные правонарушения. Кроме того, властям страны указывается на необходимость обеспечения доступа в штат Ракхайн для доставки гуманитарной помощи агентствами ООН и другими международными и региональными организациями.

В принятом документе также содержится призыв к снижению напряженности в регионе, созданию условий для добровольного возвращения беженцев, активизации борьбы с дискриминацией и нарушениями прав человека, принятию мер для поощрения "межобщинного и межконфессионального диалога".

Позиция России

В последние месяцы ситуация в Мьянме регулярно рассматривалась на заседаниях в ООН, на которых из уст представителей организации и западных стран звучала критика в адрес властей страны вплоть до обвинений в грубых нарушениях международного гуманитарного права.

В свою очередь Россия последовательно призывала не спекулировать на теме якобы имеющих место случаев геноцида в отношении мусульманского населения штата Ракхайн. Как заявил 12 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, международному сообществу следует сосредоточиться на оказании практического содействия правительству Мьянмы в урегулировании кризиса, а не на контрпродуктивных обвинениях и попытках усилить давление на власти страны.

Ситуация в штате

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, в столкновениях погибли 414 человек, более 600 тыс. жителей бежали в соседний Бангладеш.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. 7 ноября Совет Безопасности ООН принял заявление с призывом к властям Мьянмы прекратить "чрезмерное применение военной силы" в штате Ракхайн в ответ на нападения экстремистов 25 августа, спровоцировавшие обострение кризиса в регионе.

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