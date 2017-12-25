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Канада объявила персоной нон грата посла Венесуэлы в ответ на действия Каракаса

Международная панорама
25 декабря, 19:51 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 25, декабря. /ТАСС

Глава канадского МИД Христя Фриланд добавила, что Оттава "продолжит оказывать давление на антидемократический режим Мадуро и прилагать усилия по восстановлению прав народа Венесуэлы"

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ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Канады объявили персоной нон грата посла Венесуэлы Вильмера Баррьентоса. Данное решение принято в знак протеста после аналогичной меры Венесуэлы в отношении поверенного в делах Канады в Каракасе. Об этом сообщается в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, опубликованном в понедельник.

"Правительство Венесуэлы объявило, что поверенный в делах Канады в Каракасе был объявлен персоной нон грата и будет выдворен из страны, - сказала она. - В ответ на этот шаг режима [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро я объявляю, что послу Венесуэлы - он уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций, введенных в отношении официальных лиц Венесуэлы, замешанных в коррупции и грубых нарушениях прав человека, - больше не рады в Канаде. Я также объявляю его персоной нон грата".

Фриланд добавила, что Оттава "продолжит оказывать давление на антидемократический режим Мадуро и прилагать усилия по восстановлению прав народа Венесуэлы".

23 декабря Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Делси Родригес, это было сделано "из-за его постоянного и грубого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

В середине октября по решению венесуэльских властей посол южноамериканского государства Вильмер Баррьентос был отозван из Канады "для консультаций".

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Персоны
Мадуро, Николас Фриланд, Христя
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