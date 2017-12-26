Ликвидированные в ноябре в Грузии террористы были гражданами РФ

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Трое террористов, ликвидированных во время контртеррористической операции в Тбилиси 22 ноября текущего года, были гражданами РФ. Об этом сообщила во вторник на брифинге в Тбилиси руководитель пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.

"В результате соответствующих оперативно-следственных мероприятий установлено, что все трое лиц, ликвидированных 22 ноября во время спецоперации в Тбилиси, были гражданами РФ", - сказала представитель СГБ. Она назвала их имена: Асланбег Солтахмадов, Ибрагим Адашев и Ахмед Чатаев. "Установлено, что Ахмед Чатаев и его сообщники планировали террористические акты в Грузии и Турции, их целью являлись атаки на дипломатические миссии", - сказала Гиоргобиани. По ее словам, "в результате оперативно-следственных мероприятий и проведения спецоперации 21-22 ноября эти террористические акты удалось предотвратить".

Представитель грузинской спецслужбы отметила, что "при помощи западных партнеров установлено, что лицо, задержанное в Тбилиси во время спецоперации 21-22 ноября, является гражданином РФ - Шоаифом Борзиевым". "Он разыскивался Интерполом по обвинению в терроризме", - сказала Гиоргобиани.

В ходе спецоперации в Тбилиси, осуществленной сотрудниками СГБ 21 и 22 ноября, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, в том числе Чатаев. Его личность была установлена благодаря генетическим и дактилоскопическим экспертизам, помощь в проведении которых грузинским коллегам оказали специалисты ФБР США.