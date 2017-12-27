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Правозащитник: Хорватия и Венгрия незаконно депортировали в Сербию 1,5 тыс. мигрантов

Международная панорама
27 декабря, 1:20 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 27, декабря. /ТАСС

По мнению Радоша Джуровича, Загреб и Будапешт пытаются превратить Сербию в буферную зону

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БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Хорватия и Венгрия за 2017 год незаконно депортировали со своей территории в Сербию около 1,5 тыс. мигрантов. Об этом заявил журналистам во вторник директор сербского Центра защиты и помощи соискателям убежища Радош Джурович.

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"Хорватия и Венгрия депортируют мигрантов на территорию Сербии, пытаясь превратить нашу страну в буферную зону. Хорватия, например, ежедневно отправляет в Сербию 30 человек. Всего за 2017 год Венгрия депортировала в Сербию около 1 тыс. мигрантов, Хорватия за тот же период депортировала 500 человек. Нелегальная депортация мигрантов - не только нарушение международных законов и правил, но и нарушение законов ЕС и шенгенских соглашений", - заявил Джурович.

Ранее, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич призвал ОБСЕ решить проблему мигрантов "всеми возможными мерами".

Через Сербию проходит так называемый балканский миграционный маршрут, по которому за последние три года прошли около 900 тыс. человек. Кроме того, объединенные силы армии и полиции Сербии за 2017 год предотвратили несколько десятков тысяч попыток мигрантов незаконно пересечь государственную границу. При этом большая часть беженцев не желает оставаться в Сербии, стремясь попасть в Евросоюз. В настоящий момент в стране находятся несколько тысяч мигрантов, ожидающих отправки в ЕС.

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