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Саакашвили подал очередной иск против Миграционной службы Украины

Международная панорама
27 декабря, 12:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС

Политик просит обязать ведомство рассмотреть его жалобу на отказ в оформлении статуса беженца

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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Новый иск против Государственной миграционной службы (ГМС) Украины поступил в Окружной административный суд Киева от лидера "Движения новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

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"Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Михаила Саакашвили беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством", - говорится в сообщении.

Истец просит суд обязать Государственную миграционную службу рассмотреть соответствуюую жалобу. Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по делу. В то же время Окружной административный суд Киева уже рассматривает иск Саакашвили, в котором он требует признать противоправным и отменить решения Государственной миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании его лицом, которому необходима дополнительная защита. Рассмотрение по существу данного иска к миграционной службе состоится 3 января 2018 года.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил его гражданства, за несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.

Экс-глава Одесской области в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что теперь нет каких-либо обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции скандального политика в Грузию.

Саакашвили обжаловал решение миграционной службы. Он также подал иск о признании незаконным указа о прекращении украинского гражданства, который 21 декабря будет рассматриваться Высшим административным судом Украины. 30 ноября Миграционная служба Украины предоставила Саакашвили право находиться на территории страны на законных основаниях до 1 марта 2018 года, выдав соответствующую справку.

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