Адвокат Януковича: власти Украины не учли протестные настроения в Крыму и потеряли его

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Свидетельские показания командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко подтверждают, что вина за потерю Крыма лежит на действующей власти Украины, а не на экс-президенте Викторе Януковиче. Об этом заявил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк в среду по итогам допроса Воронченко в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене.

"Янукович сделал все для сохранения территориальной целостности Украины. Те лица, которые пришли к власти, не учли протестные настроения в Крыму, не учли ту информацию, которая приходила из Крыма, не провели переговоров, не совершили никаких действий для урегулировании ситуации мирным путем, что и засвидетельствовал Воронченко", - сказал он.

Кроме того, Сердюк сообщил, что на прошлой неделе встречался с Януковичем, который по-прежнему настаивает на своем личном участии в процессе в порядке международно-правовой помощи. Однако, по словам адвоката, сторона обвинения и суд делают все, чтобы Янукович не имел такой возможности.

Оболонский районный суд в среду продолжил допрос свидетелей стороны обвинения. Помимо Воронченко планируется также допросить депутата Верховной рады Юлия Мамчура и бывшего члена парламента Андрея Сенченко.

Ранее по этому делу допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, экс-премьера и лидера партии "Народный Фронт" Арсения Яценюка и постоянного представителя Украины при ООН в 2007-2015 годах Юрия Сергеева.

По делу, которое рассматривает Оболонский суд, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса - "Государственную измену", "Пособничество в ведении агрессивной войны", "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

События в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.