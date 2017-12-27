Генпрокуратура Украины уточнила, что республикам Донбасса передано 233 пленных

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Киев, по уточненным данным, передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) 233 пленных и получил 73 человека. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, ссылаясь на данные замгенпрокурора Анжелы Стрижевской.

"Окончательные цифры обмена удерживаемыми лицами при формуле "74 на 306": освобождено 73 украинских заложника в обмен на 233 задержанных, сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская", - написала Сарган на странице в Facebook.

Днем в среду были обнародованы данные, что Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказав, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья находится в Донецке, поэтому она остается", - сообщила Сарган. По ее словам, 26 человек отказались ехать в ЛНР и ДНР "уже во время непосредственного обмена".

По данным прокуратуры, украинская сторона не обменивала граждан РФ и граждан других государств, придерживаясь международных норм. "Украина действовала в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений", - цитирует Сарган замгенпрокурора.