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Додон: решение о выходе Молдавии из СНГ станет серьезным ударом по торговле и мигрантам

Международная панорама
29 декабря, 13:06 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 29, декабря. /ТАСС

Президент Молдавии ранее говорил, что в кулуарах парламента страны обсуждают выход из СНГ

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КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что выход республики из СНГ серьезно ударит по экспорту страны.

"Это решение парламент может принять без президента, так как нет необходимости что-то подписывать. Это серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - отметил глава республики в интервью, которое опубликовал в пятницу телеканал "НТВ-Молдова".

На прошлой неделе глава республики сообщил ТАСС, что в кулуарах парламента радикально настроенные депутаты из правящей коалиции хотят поставить вопрос о выходе страны из СНГ.

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