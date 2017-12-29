Додон: решение о выходе Молдавии из СНГ станет серьезным ударом по торговле и мигрантам

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что выход республики из СНГ серьезно ударит по экспорту страны.

"Это решение парламент может принять без президента, так как нет необходимости что-то подписывать. Это серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - отметил глава республики в интервью, которое опубликовал в пятницу телеканал "НТВ-Молдова".

На прошлой неделе глава республики сообщил ТАСС, что в кулуарах парламента радикально настроенные депутаты из правящей коалиции хотят поставить вопрос о выходе страны из СНГ.