NYT: правозащитники из США обеспокоены блокировкой аккаунтов Кадырова в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram вызывает серьезные вопросы. Такое мнение высказала в пятницу на страницах газеты The New York Times представитель общественной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) Дженнифер Стиса Грэник, комментируя заявление Facebook о том, что причиной блокировки аккаунтов является включение Кадырова в санкционный список США.

"Этот закон о санкциях, который был написан с одной целью, используется для подавления высказываний, при этом мало внимания обращается на ценность свободы выражения мнения, а также на особые риски, связанные с блокированием высказываний по сравнению с блокированием торговли или финансовых средств, на что и были рассчитаны санкции, - заявила она. - Это действительно создает проблемы". По ее мнению, санкционные меры - "это не тот закон, который составлен или предназначен для того, чтобы заниматься особыми случаями, когда законно или уместно подавление высказываний".

Конкретных правил блокировки аккаунтов нет

Газета The New York Times отметила, что Facebook, которая также владеет сетью Instagram, не имеет конкретного свода правил действий при блокировке аккаунтов или постов и полагается на часто запутанные "нормы сообщества", а также на алгоритмы и на сообщения пользователей. В данный момент, подчеркнула газета, включение в санкционный список не считается нарушением норм сообщества.

Кроме того, отметила газета, Facebook не применяет эту политику в отношении всех людей, на которых США распространили санкции. Несколько других людей, включенных в санкционные списки, продолжают сохранять действующие аккаунты, отметила The New York Times.

В субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в свою очередь заявил ТАСС, что действия компании в отношении аккаунтов Кадырова в социальных сетях не останутся без внимания и ответа российских властей.

На запросы корреспондента ТАСС в пресс-службы Facebook и Instagram ответа пока не поступило.

Американский союз защиты гражданских свобод - 97 лет деятельности

Американский союз защиты гражданских свобод был создан в 1920 году после прокатившихся по США так называемых "палмеровских рейдов", когда по указанию министра юстиции США Митчелла Палмера начались массовые аресты без ордеров лиц, подозревавшихся в радикальных политических взглядах. Сейчас, как утверждается на сайте этой организации, она насчитывает более 1,75 млн членов, в ее штате числятся около 100 юристов и еще около 2 тыс. юристов оказывают ей добровольную помощь при рассмотрении в судах, в том числе и в Верховном суде США, исков в защиту свободы слова, религиозного вероисповедания и других прав и свобод.