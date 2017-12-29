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WSJ: КНР хочет урезать предложенный США список судов-нарушителей санкций против КНДР

Международная панорама
29 декабря, 22:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, декабря. /ТАСС

По данным источников издания, в Пекине готовы принять меры в отношении только четырех кораблей

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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Китай выступил против предложения США к СБ ООН внести 10 судов в список нарушителей международных санкций, наложенных на КНДР.

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Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских дипломатов, осведомленных о переписке представителей КНР с должностными лицами Объединенных Наций.

Согласно сведениям этих источников, Китай согласился внести в санкционный список, подготовленный Соединенными Штатами, четыре судна вместо десяти. Остальные шесть должны быть гарантированно исключены из перечня даже кандидатов на внесение в "черный список", уточнили источники. Они не раскрывают названия, порты приписки и флаги, под которыми указанные суда плавают.

В четверг в интервью газете The New York Times президент США Дональд Трамп высказал крайнее недовольство продолжением поставок нефти КНДР и выразил претензии на этот счет в адрес Китая. Глава государства признал, что "был слишком мягок" с Пекином в области торговли в надежде на помощь в прекращении ракетно-ядерной программы КНДР. МИД КНР в пятницу опроверг сообщения о перекачке нефти с китайских кораблей на корабли КНДР.

 

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