Экс-президента Египта Мурси приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судебной власти

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовный суд Каира приговорил в субботу бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны. Об этом, как сообщила газета Al-Youm Al-Sabea, заявил представитель египетской прокуратуры.

По его словам, суд принял постановление о трехлетнем тюремном заключении экс-главы государства "по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта". Как было доказано в ходе следствия, Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в Интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По данному делу проходило еще 18 сторонников Мурси по движению "Братья-мусульмане", которые получили аналогичное наказание.

Ранее по делу о побеге из тюрьмы и участии в массовых беспорядках экс-президенту Египта был вынесен смертный приговор, однако в ноябре 2016 года дело было отправлено на повторное расследование. По другим делам, в том числе о шпионаже в пользу иностранных государств, Мурси был приговорен к длительному тюремному заключению.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси, одного из лидеров "Братьев-мусульман" и действовавшего тогда президента страны. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране была запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций.