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В Пентагоне заявили, что ИГ пытается создать террористические сети в Сирии и Ираке

Международная панорама
1 января, 17:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, января. /ТАСС

В заявлении оборонного ведомства отмечается, что "предстоит проделать еще много работы" для окончательной победы над террористами

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Истребитель взлетает с палубы авианосца Dwight D. Eisenhower, задействованного в операции Inherent Resolve, ноябрь 2016 года

Истребитель взлетает с палубы авианосца Dwight D. Eisenhower, задействованного в операции Inherent Resolve, ноябрь 2016 года

© AP Photo/Petr David Josek

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которой нанесено поражение в Ираке и Сирии, предпринимает усилия создать в регионе свои ячейки. Это отметила в понедельник пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

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"Несмотря на достигнутые успехи, предстоит проделать еще много работы, чтобы победа над ИГ была окончательной, - отмечается в распространенном заявлении. - Террористическая группировка все еще пытается создать в регионе свои сети, чтобы и дальше представлять угрозу как для региона, так и всего мира".

"В течение 2017 года свыше 61,5 тыс. кв км в Ираке и Сирии было освобождено из-под контроля ИГ, - приводятся в заявлении слова командующего операцией Inherent Resolve генерал-лейтенанта Пола Фанка. - Это свыше 98% территории, захваченной террористами. В 2017 году были освобождены свыше 4,5 млн иракцев и сирийцев. А в целом за три года, в течение которых проводилась операция, - 7,7 млн человек".

"Мы продолжим наши усилия, нацеленные на то, чтобы ИГ не смогла возродиться, - подчеркнул Фанк. - Пока что условия для возвращения ИГ в регион сохраняются, и только совместные действия коалиции и международного сообщества позволят не допустить этого".

По словам генерал-лейтенанта, коалиция будет и дальше оказывать содействие в подготовке иракских военнослужащих и бойцов "Сил демократической Сирии", куда входят курдские и арабские отряды. "На настоящий момент обучены свыше 126,5 тыс. иракцев и 12,5 тыс. сирийцев", - говорится в заявлении.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции "Непоколебимая решимость", которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня прошлого года $14,3 млрд.

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