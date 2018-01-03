В Иране призвали США вывести войска с территории Сирии

ТАСС, 3 января. Военное присутствие Соединенных Штатов на сирийской территории "является незаконным, и ему необходимо положить конец". С таким утверждением выступил во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани. По его словам, "в отличие от военнослужащих Ирана и России, которые находятся в Сирии по просьбе законного правительства, США не согласовали с Дамаском направление туда своих солдат".

Адмирал расценил присутствие войск США как оккупацию, заявив, что "Иран поддержит Сирию, добивающуюся вывода из страны американских военных". При этом Шамхани указал, что иранцы "не ведут войны против США на сирийской земле".

"Американские оккупационные силы должны покинуть Сирию, они не могут там находиться в течение длительного срока, - отметил он. - Мы будем требовать этого со всех международных трибун и осуждать оккупацию".