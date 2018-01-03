Немецкие криминологи констатировали связь между ростом преступности и притоком мигрантов

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Рост преступности в Германии в последние годы связан с притоком мигрантов. К такому выводу пришли немецкие криминологи - авторы исследования, проведенного по распоряжению министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ, пишет в среду агентство DPA.

Эксперты во главе с бывшим министром юстиции земли Нижняя Саксония Кристианом Пфайфером призвали усилить меры по предупреждению преступности среди молодых мигрантов, в частности расширить возможности по их участию в языковых курсах, занятиях спортом и прохождению образовательной и профессиональной подготовки. Более детально была проанализирована ситуация в Нижней Саксонии, где в период с 2014 по 2016 год число зарегистрированных насильственных преступлений выросло на 10,4%, что, по оценке криминологов, на 90% связано с притоком беженцев.

По мнению авторов доклада, это не удивительно, поскольку большая часть мигрантов - мужчины в возрасте от 14 до 30 лет, а именно эти люди в целом чаще совершают правонарушения. Еще одна причина роста преступности - размещение беженцев из разных стран в переполненных приютах. В 90% дел, связанных с преступлениями против жизни, в которых подозреваемыми были просители убежища, жертвами или потерпевшими становились другие мигранты.

Один из важных аспектов проблемы - то, что беженцы зачастую живут в ФРГ в одиночку. "Везде отсутствие женщины оказывает негативное влияние", - констатировал Пфайфер. Он считает целесообразной идею воссоединения беженцев с семьями.

Примечательно, что среди мигрантов реже преступления совершают сирийцы, афганцы и иракцы, чаще - граждане североафриканских стран, таких как Марокко, Алжир и Тунис. Криминологи отмечают, что, по всей видимости, это связано с тем, что последние имеют гораздо меньше шансов остаться в ФРГ. Поэтому авторы доклада призывают усилить меры по поддержке высланных мигрантов в их родных странах и тщательнее работать с молодежью.