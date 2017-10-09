Консерваторы ФРГ намерены ограничить приток мигрантов на уровне 200 тыс. человек в год

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Консервативный блок под руководством Ангелы Меркель договорился ограничить приток мигрантов на уровне 200 тыс. человек в год. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине лидер Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это является хорошей базой для начала зондирующих переговоров со Свободной демократической партией и "зелеными", - сказала она, комментируя итоги переговоров с "сестринской" баварской партией - Христианско-социальным союзом (ХСС), целью которых была подготовка к таким консультациям.

"Я много думала о том, как учесть требование ХСС о том, чтобы число в 200 тыс. не было превышено, и совместить это с тем, что важно для меня, чтобы обязательное право на убежище было обеспечено, - отметила Меркель. - Это нам удалось".

Меркель анонсировала на 18 октября начало зондирующих переговоров с "зелеными" и свободными демократами по вопросу формирования правящей коалиции.

"Мы договорились, что ХДС и Христианско-социальный союз вместе пригласят 18 октября на отдельные переговоры сначала "зеленых", потом Свободную демократическую партию (СвДП), чтобы в пятницу, 20 октября, провести первые зондирующие переговоры с участием вех сторон", - сказала она.

ХДС и ее "сестринская" баварская партия ХСС смогли в воскресенье согласовать общую линию по вопросам миграции, договорившись ограничить приток мигрантов на уровне не более 200 тысяч человек в год.

"Для нас важно, чтобы помимо вчерашней определенной линии в плане миграции и другие темы были отражены в переговорах: и экономическое развитие, и развитие сельских регионов, и тема семейной политики, цифровизации", - подчеркнула Меркель.

Ограничение миграции является одной из ключевых тем в предстоящих коалиционных переговорах между ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и "зелеными" по вопросу формирования правительства после прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг. Согласно официальным предварительным результатам, блок ХДС/ХСС набрал 32,5% голосов избирателей, свободные демократы - 10,7%, "зеленые" - 8,9%. Их потенциальный союз является единственным вариантом формирования правительства большинства в Германии.