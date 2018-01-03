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Суд отказался предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите

Международная панорама
3 января, 19:09 дата обновления: 3 января, 19:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС

Адвокаты политика заявили о готовности подать апелляцию

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отказал лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Соответствующее решение в среду на заседании огласила судья.

"В иске Михаилу Саакашвили отказать полностью", - сказала судья.

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После оглашения вердикта защита Саакашвили заявила о готовности подать апелляцию. "У нас есть 30 дней на обжалование, поэтому мы его (решение суда) обязательно обжалуем, и оно не вступило в силу", - отметил адвокат Руслан Чернолуцкий. Он пояснил, что статус дал бы Саакашвили возможность находиться на территории Украины на законных основаниях. Также защитник подчеркнул, что в связи с отказом удовлетворить иск "никакой экстрадиции [Саакашвили] объявлено не будет".

Ранее государственная миграционная служба Украины отказалась признавать Саакашвили лицом, которому необходима дополнительная защита, и оформлять соответствующие документы. Политик требовал в суде отменить это решение как противоправное.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял пост главы Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил его гражданства, за несколько дней до этого Саакашвили оставил должность губернатора.

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