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Reuters: более 10 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии

Международная панорама
3 января, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Террорист-смертник проник в здание во время утренней молитвы

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ТАСС, 3 января. По меньшей мере 11 человек погибли в среду в результате террористического нападения на мечеть на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

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"Террорист-смертник во время утренней молитвы проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно, - рассказал агентству один из очевидцев, оказывающих помощь пострадавшим. - Я шел на молитву, когда услышал громкий взрыв внутри мечети".

"Мечеть была разрушена и сожжена, - добавил он. - Несколькими часами позже, когда мы пришли, чтобы эвакуировать людей, мы обнаружили тела 11 человек, вместе с террористом - 12".

Ни одна из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения.

В совершении атаки подозревают экстремистскую группировку "Боко Харам".

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