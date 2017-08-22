ООН: в Нигерии боевики с начала года использовали в качестве смертников более 80 детей

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Более 80 детей были использованы экстремистами в Нигерии для совершения нападений в качестве смертников.

Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он привел данные ЮНИСЕФ, согласно которым число детей, совершивших теракты, уже в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

"С начала 2017 года 83 ребенка были использованы для совершения взрывов, включая 55 девочек, большинству из которых не исполнилось 15 лет", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что радикальная группировка "Боко харам" зачастую, но не всегда брала на себя ответственность за эти теракты.

Противостояние между боевиками "Боко харам", присягнувшими на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), и нигерийской армией продолжается около восьми лет. За это время не менее 2 млн человек покинули свои дома, почти 7 млн нуждаются в гуманитарной помощи.

Последний крупный теракт был совершен на северо-востоке Нигерии 15 августа, когда смертницы привели в действие закрепленную на теле взрывчатку на рынке и у лагеря беженцев в районе города Майдугури. В результате погибли 30 мирных жителей, более 80 человек получили ранения.