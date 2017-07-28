Нигерийская экстремистская группировка "Боко харам". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. в результате нападения боевиков радикальной исламистской секты "Боко харам" на группу геологов, осуществлявших разведку нефти в северо-восточной части Нигерии, погибли не менее 50 человек.

"Боко харам" (Boko Haram) – боевая террористическая группировка радикальных исламистов, действующая в северо-восточных и северных штатах Федеративной Республики Нигерия.

Группировка также имеет ячейки в приграничных с Нигерией районах Нигера, Камеруна и Чада.

Название, идеология

Полное название группировки с начала ее существования, – "Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада" (Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad). 26 апреля 2015 г., вскоре после принесения присяги террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), лидеры секты объявили о своем переименовании в "Западноафриканскую провинцию Исламского государства" (Wilayah ad-Dawlah al-Islāmiyah fi Gharbi Ifriqia; также в русскоязычных источниках встречается вариант "Исламское государство в Западной Африке").

"Боко харам" - народное название, что с языка хауса можно перевести как "западное образование – грех". Сами лидеры "Боко харам" часто высказываются против такого наименования, считая его слишком вульгарной интерпретацией целей своей борьбы. Тем не менее, оно действительно передает главный посыл идеологии секты. В соответствии с воззрениями ее членов, преподавание эволюционной теории Дарвина, принципа круговорота воды в природе, а также теории большого взрыва и других основ современного естествознания противоречит ортодоксальному исламу, является грехом и должно быть запрещено.

Помимо запрета западного образования, группировка также выступает против демократии западного образца и принципа разделения властей, светского характера государства, а также ношения западной одежды и использования прочих элементов современной западной культуры.

Идеалом политического устройства общества, с точки зрения "Боко харам", является государство, построенное на основе неукоснительного следования шариатскому праву, законодательная, исполнительная и судебная власть в котором осуществляется на местах шариатскими судами, формирующимися из авторитетных и просвещенных толкователей ислама.

История появления

Датой основания "Боко харам" принято считать 2002 г. и связывать ее с деятельностью исламского проповедника радикального толка Абу Юсуфа Мохаммеда Юсуфа. Будучи харизматичным религиозным лидером, Юсуф сплотил вокруг себя молодых сторонников радикального ислама и стал выступать с призывами провозглашения на территории Нигерии шариатского государства, а также запрета западного образования и активизации борьбы с коррупцией. Зародившись на территории штата Борно, движение вскоре перекинулось на соседние штаты Йобе и Адамава, а вслед за ними на весь север Нигерии.

В июле 2009 г. столкновения исламистов с полицией в столице штата Борно Майдугури, городах Баучи, Кано и некоторых других переросли в настоящее вооруженное противостояние, жертвами которого стали свыше 800 человек, преимущественно, сторонники "Боко харам". Лидеры исламистов, включая Мохаммеда Юсуфа, были арестованы. Спустя несколько дней после ареста Юсуф был убит, по официальной версии полиции – при попытке к бегству. Помимо него таким же образом убиты были еще несколько авторитетных членов секты.

После смерти Юсуфа лидерство в группировке перешло к Абубакару Шекау, стороннику радикальных методов борьбы, включая терроризм. Год после подавления восстания исламистов и убийства лидеров боевиками провели в подполье и в эмиграции в соседних Чаде и Нигере. В 2010 г. "Боко харам" вновь заявила о себе серией громких терактов и нападений на политических оппонентов и гражданское население.

Постоянными объектами террористических атак "Боко харам" являются светские школы и прочие учебные заведения, христианские церкви, миссии западных стран и международных организаций, а также обычные места скопления людей (рынки, супермаркеты, автобусные станции). Помимо студентов, христиан и стражей порядка целями таких атак также становятся нигерийские политики и мусульманские духовные лидеры, выступающие с критикой радикальных исламистов. Боевики группировки регулярно прибегают к захвату заложников с целью их последующего освобождения за выкуп либо продажи в рабство и принудительный брак.

В июне 2013 г. правительство Нигерии признало "Боко харам" террористической организацией и запретило ее деятельность. В дальнейшем ее примеру последовали правительства Великобритании (июль 2013), США (ноябрь 2013), Канады (декабрь 2013) и др. 22 мая 2014 г. "Боко харам" была признана террористической организацией Советом безопасности ООН.

Связи с террористическим миром, финансирование

Источником финансирования организации являются ограбления, в том числе банков, получение выкупа за заложников, а также частные взносы коммерсантов северного региона, использующих группировку в целях собственной борьбы за власть. Предполагается, что группировку могут финансировать международные террористические организации, в том числе "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а поддержку оказывать некоторые политические силы Нигерии.

"Боко харам" поддерживает связь и с другими международными террористическими организациями, такими как, "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ), "Аш-Шабаб", "Талибан" (запрещен в РФ) и пр. Многие ее бойцы прошли подготовку в лагерях в Афганистане, участвовали в боевых действиях в Сомали, Мали.

7 марта 2015 г. боевики "Боко харам" распространили видеозапись, на которой присягнули группировке "Исламское государство", обязавшись "слушаться и повиноваться во времена тягот и процветания", в связи с чем вскоре объявили о своем официальном переименовании. Тем не менее, в августе 2016 г. главарь боевиков Абубакар Шекау оспорил решение ИГ о назначении на его место вали (начальника) Западной Африки Абу Мусаба аль-Барнави, выступавшего в течение долгого времени в качестве "представителя" "Боко харам".

Попытке смены руководства в группировке предшествовало продолжительное отсутствие Шекау на распространяемых ею видеозаписях, породившее очередные слухи о его возможной нейтрализации. Однако 4 августа главарь "Боко харам" вновь сообщил о себе, выступив в очередном видеоролике с опровержением своего отстранения и подтвердив намерение возглавлять борьбу за учреждение в Западной Африке исламского халифата. Шекау также раскритиковал действия руководства ИГ, предупредив, что возглавляемая им группировка не примет другого лидера, назначенного решением извне. В этой же видеозаписи он назвал ее прежним именем, использовавшимся до аффилиации с ИГ, не заявив в то же время об официальном расколе.

Оккупация северо-восточных нигерийских штатов и интернационализация гражданской войны

С начала 2014 г. "Боко харам" активизировала свою террористическую деятельность. В результате серии боевых операций боевикам удалось захватить ряд районов в нигерийских штатах Борно, Йобе и Адамава. На подконтрольных им территориях боевиками осуществлялись массовые расправы над мирным населением, в том числе над женщинами и детьми. Дети также часто используются террористами в качестве смертников при организации терактов в городах, находящихся за пределами зоны оккупации. Действия боевиков распространились также на соседние Камерун, Нигер и Чад.

На территории трех нигерийских штатов с 14 мая 2013 г. действует чрезвычайное положение. Несмотря на усилия, предпринимавшиеся нигерийскими силовиками и их партнерами по коалиции, к январю 2015 г. под контроль исламистов перешла большая часть штата Борно, а намеченные на февраль 2015 г. президентские выборы оказались под угрозой срыва.

Международные усилия по борьбе с "Боко харам"

Активизация террористической деятельности "Боко харам" заставила объединить усилия в борьбе с группировкой правительства стран бассейна озера Чад, а также всего международного сообщества.

По инициативе президента Франции Франсуа Олланда 17 мая 2014 г. в Париже был проведен "мини-саммит" с участием глав пяти государств региона – Бенина, Камеруна, Нигерии, Нигера, Чада, а также представителей США, Великобритании и Евросоюза. Участники встречи согласовали единый план действий против исламистов, включающий координацию разведки, обмен информацией, центральное управление задействованными средствами, наблюдение за границами, военное присутствие в окрестностях озера Чад, а также возможность вмешательства при малейшем случае опасности.

23 июля в столице Нигера Ниамее прошла встреча министров обороны, Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада по итогам которой было принято решение о создании межгосударственного воинского подразделения для совместной борьбы против "Боко харам". Каждая из стран-участниц договора обязалась предоставить по 700 солдат. В дальнейшем к коалиции присоединился и Бенин.

16 января 2015 г., в ответ на призыв властей Камеруна, подвергшегося нападению со стороны боевиков, началась военная операция против исламистов армии Чада. Для оказания помощи камерунской армии на территорию этой страны было переброшено 400 единиц военно-транспортной техники из Нджамены. Выдавив исламистов за пределы Камеруна, отряды чадской армии продолжили боевые операции на территории Нигерии совместно с вооруженными силами партнеров по коалиции.

К апрелю войскам коалиции удалось добиться успехов в борьбе с группировкой и освободить от боевиков большую часть территорий на северо-востоке Нигерии. 27 июля 2015 г. представители нигерийской армии заявили о том, что штат Борно полностью перешел под их контроль, однако вплоть до конца 2016 г. боевики удерживали за собой часть лесного района Самбиса (последняя база "Боко харам" в Самбисе была ликвидирована лишь 23 декабря). В то же время боевики продолжают сопротивление в режиме партизанской борьбы, систематически организовывая диверсии и теракты как на территории Нигерии, так и Нигера, Камеруна и Чада.

6 марта 2015 г. Африканский союз утвердил формирование региональных сил по борьбе с боевиками "Боко харам". Контингент Объединенных многонациональных оперативных сил решено было укомплектовать 10 тыс. военнослужащих Бенина, Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада. Штаб находится в столице Чада - Нджамене. Командующим контингентом 30 июля был назначен нигерийский генерал Илия Аббах, ранее руководивший военными операциями нигерийской армии против повстанческих группировок в районе дельты реки Нигер. В сентябре 2015 г. формирование контингента было завершено. Общая его численность составила 10500 человек (8500 военнослужащих, а также 2000 сотрудников полиции, жандармерии и гражданских лиц).

14 октября 2015 г. в ответ на участившиеся террористические атаки в Северном Камеруне власти США санкционировали отправку в Камерун отряда из 300 военнослужащих для оказания помощи камерунской армии в отражении агрессии исламистов. Главной задачей американских солдат в Камеруне было объявлено проведение разведочных операций.

23 августа 2016 г. вооруженные силы Нигерии заявили о том, что в ходе очередной боевой операции против "Боко харам" ее главарь Абубакар Шекау получил смертельные ранения, однако в дальнейшем эта информация не подтвердилась.

Гуманитарный кризис и процесс восстановления охваченных боевыми действиями территорий

В результате террора "Боко харам" в Нигерии с 2009 г. погибли более 20 тыс. человек, еще около 2,3 млн стали перемещенными лицами и беженцами. 11 июня по итогам встречи президентов Нигерии, Нигера, Чада, а также министра обороны Камеруна было решено учредить срочную программу развития территорий, пострадавших от боевиков "Боко харам". Бюджет программы составляет $66 млн.

12 января 2017 г. заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен оценил число голодающих в регионе, страдающем от террора "Боко харам" в 7,1 млн человек, заметив, что за последний год оно увеличилось по меньшей мере вдвое. О’Брайен также сообщил, в гуманитарная помощь требуется 10,7 млн жителей четырех африканских стран, а число вынужденных переселенцев составляет 2,4 млн, из которых 1,5 млн - дети. По его словам, в 2017 г. на гуманитарные операции в районе бассейна озера Чад потребуется около $1,5 млрд - вдвое больше, чем в прошлом году.

30 мая 2017 г. представители нигерийской армии заявили, что в настоящее время в центрах временного содержания содержатся 1 тыс. 400 человек, подозреваемых в связях с "Боко харам". Часть из них была захвачена в результате проведения боевых операций. После завершения расследования лица, не совершавшие тяжких преступлений, могут быть освобождены и включены в государственную программу социальной интеграции бывших членов секты.

Борьба за лидерство и слухи о возможном расколе

Соперничество за лидерство в группировке между Шекау и Абу Мусабом аль-Барнави, в поддержку которого открыто выступило ИГ, породило слухи о возможном расколе "Боко харам" на две фракции. В частности, аль-Барнави призвал боевиков отказаться от нападений на единоверцев-мусульман и сконцентрироваться на борьбе с военнослужащими, задействованными в контртеррористической операции, христианами и гражданами стран Запада.

В свою очередь 12 января 2017 г. помощник генсека ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН подтвердил, что с октября 2016 г. экстремисты действительно стали чаще нападать на военные объекты и сотрудников сил безопасности. В то же время, экстремисты не отказались и от своей традиционной тактики террора против мирного населения, осуществив 9 декабря двойной теракт на городском рынке в Мадагали - небольшом городе на севере штата Адамава (от двух взрывов погибли 57 человек).