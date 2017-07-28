Крупнейшие теракты исламистской группировки "Боко харам". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. стало известно, что в результате нападения боевиков радикальной исламистской секты "Боко харам" на группу геологов, осуществлявших разведку нефти в северо-восточной части Нигерии, погибли не менее 50 человек.

Террористическая организация "Боко харам" действует в северо-восточных и северных штатах Нигерии, а также в приграничных районах соседних государств. С начала активной террористической деятельности в 2009 г. "Боко харам" совершила не менее 20 крупных терактов, число жертв которых составляло 50 человек и более.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крупнейших террористических атаках, ответственность за которые взяла на себя эта группировка.

4 ноября 2011 г. была осуществлена серия взрывов в столице нигерийского штата Йобе г. Даматуру. Атакам подверглись полицейские участки, другие правительственные здания, христианские церкви, банки. В этот же день теракты были осуществлены в столице штата Борно Майдугури и некоторых других городах. Общее количество жертв превысило 100 человек, несколько сотен получили ранения.

20 января 2012 г. в результате серии нападений на полицейские участки и другие правительственные здания в г. Кано погибли по меньшей мере 185 человек.

17 сентября 2013 г. переодетые в армейскую униформу исламисты перекрыли шоссе, ведущее из Майдугури (столица штата Борно) в Даматуру в местечке Бенишейк, вывели из машин и расстреляли 143 человека.

В ночь на 29 сентября 2013 г. боевики ворвались в мужское общежитие сельскохозяйственного колледжа в г. Гуджба (штат Йобе) и устроили стрельбу по спящим студентам. В результате атаки погибли около 50 человек.

В ночь на 26 января 2014 г. боевики совершили нападение на деревню Кавури, штат Борно. Приехав на нескольких грузовиках, они открыли огонь по жителям и сожгли множество домов. В результате были убиты 85 человек. В эту же ночь более 40 нигерийских христиан были убиты в ходе атаки исламистов на католическую церковь в д. Чакава в штате Адамава.

14 апреля 2014 г. на оживленной остановке общественного транспорта в столице Нигерии Абудже в результате двух взрывов погибло 88 человек, еще более ста получили ранения.

В этот же день боевики "Боко харам" захватили в плен 276 школьниц в возрасте от 12 до 17 лет в г. Чибок (штат Борно). В распространенном позднее через интернет видеообращении лидер группировки Абубакар Шекау заявил, что место девочек, большинство которых являлись старшеклассницами, не в школе, а замужем за правоверными мусульманами, и в ближайшее время они будут отданы в брак по мусульманским обычаям.

Событие вызвало широкий международный резонанс, но несмотря на усилия, предпринятые правительством Нигерии и иностранными партнерами, поиски похищенных девочек растянулись на годы. Часть из них удалось освободить в ходе переговоров между правительством и террористами. В настоящее время неизвестной остается судьба еще более ста заложниц из г. Чибок. По данным правозащитной организации "Международная амнистия", только за 2014 г. активистами "Боко харам" было похищено около 2 тыс. девочек и женщин.

В ночь на 6 мая 2014 г. в ходе атаки на г. Гамбору (штат Борно) боевики убили свыше 300 жителей города. Выжившие бежали в соседний Камерун. Большая часть города была разрушена.

20 мая 2014 г. в г. Джос (штат Плато) на многолюдной рыночной площади произошло два взрыва. Взрывчатка была заложена в автомобилях. Погибли 118 человек, 56 получили ранения.

2 июня 2014 г. по меньшей мере 200 человек (преимущественно христиане) были убиты при нападении "Боко харам" на несколько сел в районе Гвоза, штат Борно.

28 ноября 2014 г. во время пятничной молитвы боевики напали на главную мечеть г. Кано, расположенную рядом с дворцом эмира Кано Мухаммада Сануси II, одного из наиболее уважаемых исламских клириков, выступавшего с призывами дать отпор исламистам. Погибли не менее 120 человек, 270 человек получили ранения.

3-7 января 2015 г. во время операции "Боко харам" по захвату г. Бага в нигерийском штате Борно боевики устроили массовую резню. Жертвами исламистов, по разным оценкам, стали от нескольких сотен до 2 тыс. человек. Более 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

30 июня - 1 июля 2015 г. в результате атак боевиков на три деревни в окрестностях пос. Монгуно (штат Борно) было убито до 150 мирных жителей.

16 июля 2015 г. около 50 человек погибли, еще 70 получили ранения в результате серии взрывов, совершенных террористами на центральном рынке в г. Гомбе (административный центр одноименного штата) на северо-востоке Нигерии.

11 августа 2015 г. в результате взрыва на рынке в г. Биу (штат Борно) погибли не менее 50 человек, еще около 50 получили ранения.

13 августа 2015 г. жертвами нападения боевиков на деревню Кукува-Гари (штат Йобе) стали, по данным правительственных источников, не менее 50 мирных жителей. По свидетельствам очевидцев, количество погибших превышает 150 человек.

20 сентября 2015 г. в результате трех взрывов в Майдугури погибли 117 мирных жителей. Еще 28 человек были убиты во время терактов в г. Монгуно (около 135 км от Майдугури).

28 декабря 2015 г. более 80 человек стали жертвами террористических атак группировки в штате Борно: нападение боевиков на г. Майдугури (30 погибших), взрыв на выходе из мечети в Майдугури тем же вечером (20 погибших), двойная атака террористок-смертниц на рынке г. Мадагали (30 погибших).

30 января 2016 г. боевики "Боко харам" совершили рейд на поселок Далори в окрестностях г. Майдугури. Более 85 местных жителей были убиты, некоторые - сожжены заживо, поселок был полностью уничтожен.

11 февраля 2016 г. две террористки-смертницы совершили взрыв в лагере для внутренне перемещенных лиц в северо-восточной части Нигерии. Жертвами теракта стали 58 человек.

9 декабря 2016 г. две девочки-смертницы школьного возраста подорвали себя на городском рынке в г. Мадагали (штат Адамава). Погибли 57 человек.