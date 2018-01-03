Пенс: США и другие страны могут сделать многое для иранцев, если протесты продолжатся

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. США намерены поддержать жителей Ирана, выражающих протест против нынешних властей страны, и не только на словах. Об этом в распространенном пресс-службой Белого дома в среду интервью радиостанции Voice of America заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы будем продолжать поддерживать их, не только на словах, но и когда они добьются перемен в своей стране. Могу вас заверить, что Соединенные Штаты и остальной мир поддерживают жителей Ирана, которые хотят лучшего и более процветающего, свободного будущего", - сказал он.

"Я думаю, Соединенные Штаты и страны всего мира могут очень многое сделать для людей в Иране, если они продолжат отстаивать свою свободу и добиваться перемен, отвергать радикальную идеологию, которая превалировала в их стране десятилетиями и продолжает осаждать весь мир с помощь экспорта терроризма из Ирана", - продолжил замглавы вашингтонской администрации. По его словам, Исламская Республика остается страной, "которая отрицает базовые права человека".

В то же время, продолжил Пенс, сейчас в Иране наступил "очень обнадеживающий момент". "Мы хотим, чтобы они добились свободного и демократического будущего", - утверждал он.