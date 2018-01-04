Макрон считает необходимым усилить давление на Иран

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы международное сообщество усилило давление на Иран. Об этом он, как сообщает AFP, заявил в среду в Елисейском дворце в ходе встречи с представителями Ассоциации президентской прессы.

"Необходимо усилить давление на Иран, но не прерывать переговоров с ним", - считает французский президент. "В настоящее время по существу предпринимаются попытки воссоздать прежнюю "ось зла" [в отношении Ирана]. Совершенно ясна суть тех высказываний, которые делают в этом отношении США, Израиль и Саудовская Аравия (хотя они и являются нашими союзниками в целом ряде областей). Такой взятый ими курс может нас привести к войне с Ираном", - сказал Макрон, имея в виду позицию этих стран относительно соглашения по ядерной программе Ирана.

"Мы по сути воспроизводим в таком случае чужую преднамеренную стратегию. Поэтому крайне важно, чтобы мы, действуя со своей собственной позиции, обеспечили сохранение, с учетом создавшейся в стране ситуации, необходимого равновесия [в подходе]", - добавил он.

"Следует разработать и осуществлять региональную стратегию, которая позволит предусмотреть, каким образом возможно ограничить действия Ирана" в этой зоне, отметил Макрон. "Если же мы прервем все переговоры, то возникнет риск продвижения к крайнему по своей жесткости конфликту", - подчеркнул президент Франции.

Отвечая на вопросы журналистов, Макрон подтвердил, что не отказывается от планов совершить визит в Иран, даже несмотря на то, что намеченный на эту неделю визит туда главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана уже был перенесен на более поздние сроки. В то же время Макрон отметил, что предварительным условием для его поездки в Тегеран является "возвращение страны в спокойное состояние и уважение там свобод". "В нынешних же условиях никакой визит не возможен", - подчеркнул президент Франции.