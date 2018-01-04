Пенс заявил, что Трамп окажет поддержку участникам акций протестов в Иране

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп окажет поддержку участникам акций протеста в Иране. Об этом заявил в своей статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post, вице-президент США Майкл Пенс.

"Наша администрация продолжит оказывать поддержку участникам протестов, добивающимся свободы, и требует, чтобы иранские лидеры прекратили предпринимать опасные и дестабилизирующие действия как в своей стране, так и за рубежом", - отметил он.

По словам Пенса, "нежелание предыдущей администрации Барака Обамы выражать солидарность с иранцами, требовавшими перемен в своей стране, и осуществить какие-то шаги в этой связи придали смелости жестоким правителям Ирана в подавлении протестов восемь с половиной лет назад (речь идет о событиях 2009 года, когда в Иране прошли массовые акции протеста против результатов президентских выборов - прим. ТАСС)". "До сих пор многие иранцы обвиняют США в том, что мы их оставили на произвол судьбы в тот момент, когда они нуждались в помощи", - продолжил вице-президент.

"Сегодня иранский народ вновь вышел на улицы с требованиями предоставить им свободу, и США при президенте Дональде Трампе выступили в их поддержку. На этот раз мы не будем молчать. <...> Президент Трамп обдумывает, какие дополнительные меры можно предпринять с тем, чтобы наказать иранский режим за его агрессивное поведение и притеснения своих граждан", - подчеркнул Пенс.

Вице-президент счел необходимым подвергнуть критике "многих европейских партнеров США, а также ООН" за то, что они, по мнению Вашингтона, не делают "решительных заявлений по поводу разрастающегося кризиса в Иране". "Президент и я призываем лидеров свободных наций на всей планете осудить иранских диктаторов и защитить право иранского народа самому определять свое будущее", - указал Пенс.