Глава полиции Берлина: угроза терактов в Европе будет актуальна еще как минимум 10 лет

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Потери террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке не означают, что уровень угрозы терактов в европейских городах снизился. Об этом заявил глава полиции Берлина Клаус Кандт в интервью Deutsche Presse-Agentur, которое опубликовано 5 января.

"Поражение ИГ в ходе военных действий - это одно, но нужно помнить о призывах к проживающим в Европе радикалам совершать теракты, - сказал он. - Мы должны настраиваться на то, что угроза будет сохраняться долгое время. Это значит, что на этой теме нужно остановиться на ближайшие десять лет".

По данным германского МВД, в стране проживают более 700 исламских радикалов, которые могут совершить теракт. Ранее глава ведомства Томас де Мезьер сообщал, что в 2016 году в стране удалось предотвратить более 10 терактов. В 2017 году в республике было проведено около 900 доследственных проверок по подозрению в террористической деятельности.