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В ФРГ надеются, что переговоры Сеула и Пхеньяна приведут к деэскалации

Международная панорама
5 января, 14:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, января. /ТАСС

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер призвала КНДР прекратить ракетные испытания и соблюдать резолюции ООН

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БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Германия надеется, что переговоры между Республикой Корея и КНДР будут способствовать деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила 5 января на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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"Разумеется, мы приветствуем переговоры, которые должны пройти на следующей неделе. Думаем, что они будут вкладом в деэскалацию нынешней ситуации", - сказала она. Деммер при этом призвала Пхеньян прекратить ракетные испытания и соблюдать резолюции ООН.

Республика Корея и КНДР 3 января восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. Ожидается, что страны обсудят перспективы участия северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхане (северо-восточная провинция Канвондо).

Ранее Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне - впервые с декабря 2015 года.

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