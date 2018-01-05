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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Международная панорама
5 января, 21:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, января. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов в очередной раз отметил, что утверждения о его сговоре с Москвой - "сплошная ложь"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Соответствующую позицию он изложил на собственной странице в Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией", - написал Трамп.

Его политические оппоненты - демократы настаивают на том, что миллиардер из Нью-Йорка одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года лишь благодаря поддержке со стороны Москвы, которая, в частности, с помощью срежиссированной кампании по размещению политической рекламы в социальных сетях якобы сумела внести разлад в ряды Демократической партии США. В настоящее время сразу три комитета Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер занимаются расследованием таких утверждений.

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Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял о том, что многие газеты и телекомпании США с подачи демократов охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, "связей Клинтон с российскими властями". Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, "отдала России 20%" американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман $180 тыс." от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией "Росатом" и допустила глава Госдепартамента.

Кроме того, Трамп требует от минюста разобраться, почему ФБР на пике предвыборной гонки в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. По мнению президента, тем самым ФБР оказало поддержку кандидату от демократов.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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Президентские выборы в США Разногласия РФ и США в киберпространстве
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