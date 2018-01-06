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Погранслужба Украины: почти 15,5 тыс. россиян прошли биоконтроль на границе с 1 января

Международная панорама
6 января, 12:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, января. /ТАСС

Помощник главы ведомства Олег Слободян отметил, что эта система "работает эффективно, в настоящее время серьезных проблем не замечено"

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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Почти 15,5 тыс. граждан РФ прошли биометрический контроль при пересечении украинской границы, начиная с 1 января текущего года. Об этом в субботу сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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"В целом с начала года более 22,5 тыс. лиц прошли биометрический контроль - это граждане 70 стран, которые в соответствии с решением СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. это именно граждане РФ, то есть преимущественное большинство", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Слободян сообщил, что некоторым гражданам украинские пограничники отказывали во въезде по тем или иным причинам, но пока это не стоит связывать с системой биоконтроля. "Если говорить о системе биоконтроля, то база только начала наполняться, поэтому связывать непропуск тех или иных лиц с системой биоконтроля пока не совсем будет правильно", - сообщил представитель пограничного ведомства. В целом, отметил он, система биометрического контроля "работает эффективно, в настоящее время серьезных проблем не замечено".

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября 2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым на Украине с 1 января 2018 года вводится биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ.

Согласно новым правилам, граждане России при пересечении украинской границы, как и граждане других стран, включенных в "группу риска", не смогут использовать обычный загранпаспорт. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы будут снимать у въезжающего отпечатки всех десяти пальцев.

Данное нововведение стало своеобразным компромиссным решением в контексте активно обсуждавшейся в Киеве идеи установить визовый режим с Россией.

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