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СМИ: спецпрокурор США узнал о встрече Весельницкой с Иванкой Трамп в лифте

Международная панорама
7 января, 1:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Роберт Мюллер хочет знать все контакты родственников и окружения Трампа с российскими участниками встречи в Нью-Йорке в июне

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Иванка Трамп

Иванка Трамп

© EPA/Olivier Douliery / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен повторно взять показания минимум у одного участника встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке. Как сообщила 6 января газета Los Angeles Times, Мюллер интересует подробности случайного разговора Весельницкой и сопровождавшего ее лоббиста Рината Ахметшина с дочерью главы государства Иванкой Трамп.

Как поясняет издание, Иванка столкнулась в лифте с указанными двумя лицами, покидавшими после встречи с Трампом-младшим небоскреб "Трамп-тауэр", где базируется семейная империя миллиардера. Ни одно американское СМИ ранее не сообщало о данной детали. Дочь президента, по имеющимся у газеты сведениям, обменялась с адвокатом и лоббистом любезностями, однако спецпрокурор США подозревает, что этим дело не ограничилось.

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Согласно публикации Los Angeles Times, Мюллер хочет поминутно знать все контакты родственников и окружения Трампа с российскими участниками июньской встречи в Нью-Йорке. Спецпрокурор должен убедиться, что сын президента действительно не поставил отца в известность об этой встрече и не успел условиться, как излагать ее содержание в дальнейшем, если возникнут вопросы у ФБР или министерства юстиции. На тот момент в США шла предвыборная кампания, у власти стояла администрация Барака Обамы, целиком поддерживавшая соперника Трампа - экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Трамп-младший ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Он не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Политические оппоненты нынешнего хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

По данным телеканала CNN, во встрече, состоявшейся в небоскребе "Трамп-тауэр", принимали участие восемь человек. На ней также присутствовали советник президента и его зять Джаред Кушнер, теперь уже бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, британский музыкальный продюсер и публицист Роб Голдстоун, который устроил встречу и присутствовал на ней, и еще три человека. Согласно информации СNN, это лоббист Ринат Ахметшин, который имеет американское и российское гражданство, вице-президент российского холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, являющийся гражданином США, а также переводчик Анатолий Самочернов.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Мюллер, Роберт Клинтон, Хиллари
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